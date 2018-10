Las cuentas seducen al PNV pero ERC y PDeCAT marean la perdiz

Paso a paso. El Gobierno quizás vendiera la semana pasada la piel del oso antes de cazarlo, pero aspira a superar los obstáculos que le quedan por delante, el visto bueno de la Unión Europea y el respaldo de los socios de legislatura -PNV, ERC y PDeCAT-, para que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado, cuyo borrador pactado con Podemos hace unos días fue aprobado ayer en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y por la tarde fue rumbo directo a Bruselas.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez celebró el boceto de unas cuentas calificadas por muchos como socialdemócratas. Con la formación de Pablo Iglesias en el saco, faltan por persuadir el PNV, que parece que no opondrá objeciones, y los independentistas catalanes, que marean la perdiz en busca de gestos de La Moncloa para presionar a la Fiscalía respecto a las penas que les caerán a los líderes soberanistas encarcelados.

Page recomienda a los independentistas que no "se atrevan a probar la fuerza de Sánchez"

La ministra portavoz, Isabel Celaá, pidió a los partidos catalanes independentistas que sopesen sobre los beneficios de los Presupuestos Generales para 2019 y sus peticiones sobre los políticos presos. El Gobierno "no puede actuar" ante el Poder Judicial y le corresponde a las autoridades catalanas "sopesar" sobre lo que se está "poniendo encima de la mesa" con las cuentas. Añadió que defienden esas cuentas "con determinación, convicción y pasión", porque consideran que "cambia el paso y ponen en otro escenario demandado durante tantísimo tiempo" por los ciudadanos". "El Ejecutivo no puede actuar y ellos lo saben muy bien, en relación al Judicial".

Asimismo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se mostró convencido de que el jefe del Ejecutivo "no va a cambiar soberanía por apoyo parlamentario": "Si alguien pensaba que Pedro Sánchez era débil, en el PSOE salimos de eso ya bastante escarmentados. Creo que cuando ha tenido que demostrar fuerza, se lo digo en primera persona, ha demostrado que la tiene, de manera que yo no recomendaría, tampoco a los independentistas, que se atrevieran a probar la fuerza de Sánchez", dijo Page tras reunirse con él en La Moncloa.

Desde Podemos, los coportavoces de la Ejecutiva, Pablo Echenique y Noelia Vera, avisaron al Gobierno de que las medidas del acuerdo presupuestario deben cumplirse. "Es un acuerdo firmado. El Ejecutivo tiene que garantizar que se cumplan las medidas. Han costado meses de trabajo", aseguró Vera. En este sentido, Echenique afirmó que está "seguro" de que el Gobierno tiene esto claro, porque rebajar algunas de las medidas incluidas en el pacto, con el fin de convencer a otros grupos, supondría "que ese acuerdo que ha firmado deja de serlo". "Por definición, los acuerdos son firmes, así que no valoramos ese escenario", insistió.

Pablo Casado subrayó ayer en Ávila que espera que se "cuantifique de verdad" el borrador de Presupuestos, ya que, a su juicio, son "el pilar para una nueva recesión, van a destruir empleo y van a aumentar la deuda y el déficit". El líder del PP remarcó que estas cuentas son "malas para España" y que su partido "no los va a apoyar". Ciudadanos pidió al Gobierno que desvincule "el decretazo" de aumento del salario mínimo interprofesional, incluido en el proyecto, de la subida de la cuota de autónomos, que, según cálculos de las asociaciones, subirá a 420 euros al año. Albert Rivera cargó contra unas cuentas públicas que "podemizan" la economía, en un momento además de desaceleración. Aseguró que a él le "encantaría que el salario mínimo fuera "de 1.500 euros o 6.000 euros" pero eso no se puede hacer a base de decretos. Esta medida supone, a su juicio, "un tiro en el pie" de los autónomos.

En el PNV no ocultan su cercanía con Pedro Sánchez para sellar un pacto. Su presidente, Andoni Ortuzar, señaló sobre la negociación que es "momento para arrimar el hombro". En una entrevista en la cadena Ser, afirmó que el PNV "siempre es el último" en negociar con el Gobierno y que en este caso con el PSOE "será fácil, gratis no". Apuntó que afrontarán la negociación centrándose en las propias cuentas, aunque "el momento político del Estado español y de Cataluña desborda lo presupuestario".

El vicepresidente del Govern y adjunto a la Presidencia de ERC, Pere Aragonès, advirtió ayer a Sánchez de que "si mantiene la represión contra el independentismo" y no hay gestos con los presos y la autodeterminación, su partido "no negociará" los Presupuestos. "No tiene sentido pedir a los partidos independentistas, y en nuestro caso a ERC, que participe en acuerdos para la estabilidad si a la vez se mantiene la línea represiva del ex presidente Rajoy".

En la misma línea, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, sostuvo que no se trata de exigir al Gobierno que influya en la Fiscalía en el proceso judicial contra los dirigentes independentistas, sino de hacer ver que el Ejecutivo tiene margen de actuación para cambiar la situación de los políticos procesados.