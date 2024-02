La crónica del segundo día de semifinales del Carnaval Colombino

Hoy toca una noche con tres primeros premios encima del escenario. Coro, comparsa y murga.Cuando te salen en un sorteo y se juntan estas agrupaciones es para que la sala esté a reventar, pues nada, la sala no está llena, presenta un aspecto lamentable de púbico.

El coro La rendición de los bribones es el encargado de abrir telón y se produce el Pellizco carnavalero, petición de mano de uno de sus componentes y ella dijo sí, vamos, eso creo, porque estaba más nerviosa que Manolo Alvarado viendo a su hijo jugar al fútbol. Gran pase de nuevo, qué me gusta que la gente se lo pase bien.

La primera, murga de Valverde. Esta original agrupación ha cambiado prácticamente todo su repertorio, es otra manera de ver la fiesta. Esta vez no han llegado a conectar, son cosas del carnaval, aquí todo no está inventado pero hay cosas que por muy novedosas que sean no quiere decir que gusten.

La comparsa Los alquimistas, que dirige Alex Almansa, ese niño que no se perdía ni un ensayo de las murgas de su primo Manolo Martín Almansa,( Los arapajoe, Los light, Los pilotas, Los jonhy), hoy lo veo en el centro del grupo dirigiendo y siento un orgullo tremendo. Quedó la semilla. Hoy han estado a otro nivel, supongo que les habrán visto las orejas al lobo y han arreado. Dos magníficas letras de pasodobles y un popurrí con muchísima fuerza pero con mucha melodía.

Descanso, hoy la cosa está tranquilita, Se nota que es martes.

La venenosa, comparsa de Ayamonte, llega sin pedir permiso pero pidiendo la voz, trae dos muy buenas letras en pasodoble y en los cuplés, faena de aliño, porque repite la misma temática, en el popurrí, sí se vienen arriba.

El humor negro de la murga Tú hazme caso a mí, de Mairena del Aljarafe, inundó las tablas del Gran Teatro, una agrupación con muy poca vergüenza pero nos trae un mensaje que cala hondo. Me quedo con su segundo pasodoble, encontraremos fobia pues viniendo del tipo que vienen tiene mucho más mérito hacerlo, es ahí donde se salieron totalmente del tipo.

Y para cerrar la noche los vigentes campeones, la comparsa La tinta obrera, me volvió a gustar, una comparsa que sigue arriesgando para poder llegar lo más lejos posible, la fuerza y el empaque que le dan las voces masculina hacen de esta comparsa que sea un gusto escucharla.

Por último, una queja, y una suplica. Sé que los grupos traen lo mejor para dar lo mejor pero se debería de agilizar el montaje del atrezzo, es insufrible, la espera entre agrupación y agrupación es eterna y me consta porque lo sé de muy buena tinta porque los he visto montar, que no depende de lo tramoyistas del Gran Teatro y de los que la acompañan. Muchas veces es más complicado montar el puzzle que traen algunos grupos que el propio repertorio. La Fopac debería limitar aún más ese tiempo de montaje.

Felicitar al presentador del día, Juanma España, porque la espera se hizo más amena.