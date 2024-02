La crónica del primer día de semifinales del Carnaval Colombino

Primer día de semifinales. Hoy por primera vez en Carnaval mi hija viene conmigo. Realmente hemos venido juntos, pero en la puerta de la Bombonera se han separado nuestros caminos, ella al palco de autoridades y yo vuelvo a mi oficina, a mi butaca preferida, es lo que tiene ser futbolista. Está invitado el Sporting de Huelva, con la presidente Manuela Romero a la cabeza. Como viene siendo habitual, entrada mucho más floja que en Preliminares.

La agrupación que subió a escena en primer lugar son los niños que vienen de Ayamonte, que el padre los trae amargados con tantas clases y con tantas actividades. Hacen un repertorio más relajadito que en el primer día. Ya los nervios están fuera y eso quizás le puede pasar factura.

Los atrapaos, comparsa de Huelva, son los siguientes. Esta gente saben a lo que viene. Traen un repertorio de pellizco, de saber concursar, con dos pasodobles emotivos. Sobre todo el segundo, dedicado a la abuela de uno de sus componentes y autor de la comparsa, momento en el que el público los reconoce con una gran ovación.

Desde Punta Umbría nos llega Pepe el cafetera, que si le hubieran puesto el nombre Digo lo que me da la gana y porque quiero tampoco hubiera quedado mal. Son directos, sin filtros, te dicen lo que piensan y punto. Agrupación cañera en sus letras y su repertorio está marcado por esa actitud. Musicalmente tienen ese puntito canalla y cabe destacar que mejoraron el pase de preliminares.

Descanso, hoy tengo compañía. Mi hija está disfrutando y me lo hace saber, aunque también es muy exigente. Todavía no sabe el motivo de la invitación, pero algo intuye, yo lo sé pero no le digo nada.

Cuando salimos al descanso vemos llegar a la murga Los Lope de Pega, que vienen en carroza en un chalet grande. Todos montados reparten gorros y, con una charanga por delante de ellos, el dinero que le ha costado la entrada en la calle Vázquez López. Eso sí, si hay premio para esto seguro que se lo llevan. Mi hija está con la boca abierta. No se cree lo que está viendo, pero el Carnaval es así, te sorprende. Cervecita en la carpa.

Después del descanso llegan los que han hecho la entrada triunfal en la calle Vázquez López, Los Lope de Pega. Para comenzar se han traído una palmera y le han tirado en medio del de la presentación innovando metiendo cosas nuevas me quedo con la gran sorpresa del pasodoble que le dedican al Sporting de Huelva. Empiezan cantándole al Recreativo, pero era un giro en medio del pasodoble para dedicarle todo al Sporting. Gran pasodoble, con una letra muy currada al igual que la primera, con los cabezos que se están perdiendo como protagonista. En los cuplés también se vienen arriba y es que están haciendo un primer día de semifinales muchísimo mejor que el de Preliminares. En el popurrí la vuelven a liar y, además, metiendo cuartetas nuevas. De hecho, creo que están comprando las entradas para la final, pero para las novias y acompañante por que a mi modo de ver deberían estar. Pero esto dije de ellos el año pasado y se quedaron a las puertas, así que mejor me callo.

La comparsa Se prohíbe el cante volvió a deleitar a todos los presentes con fuerza, melodía, armonía y vocalización. Es una de las de las mejores comparsas que han pasado por las tablas de Gran Teatro este año y sólo falta que el jurado se lo diga. Me quedo con su primer pasodoble, con el que dicen las verdades de Andalucía.

La murga Vaya porrazo fue la encargada de cerrar la sesión una agrupación alegre, vistosa y con muy buen cante. Me quedo con la letra dedicada a Huelva y con sus cuplés.

Han estado un poco más flojas que las del primer día a mi modo de ver, pero esto es un concurso, hay que arriesgar.