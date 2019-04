Hergueta esperaba las críticas pero “no antes de iniciar el trabajo”

La gerente del Hospital Infanta Elena se mostró ayer sorprendida ante “el revuelo que ha causado mi nombramiento” en el sentido de que “éste ha comenzado incluso antes de que yo tomara posesión del cargo”.El nombramiento de Paloma Hergueta como nueva responsable del Infanta Elena llegó la semana pasada al pleno del Parlamento andaluz cuando desde el PSOE se le preguntó al consejero de Salud, Jesús Aguirre acerca de los criterios seguidos para su nombramiento. Hergueta explicó que “las cosas hay que esperarlas y juzgarlas por los hechos. Lo cierto es que llevo tan solo una semana y aún no ha dado tiempo a nada, de manera que entiendo que vendrán críticas o alegrías pero deberían haber esperado un poco”.

La nueva gerente añadió que “se me ofreció la posibilidad de hacer cosas desde un puesto de responsabilidad y estoy convencida de que fuera cual fuera la decisión que hubiera tomado, se me hubiera criticado pero creo que he hecho lo que debía hacer”.Preguntada acerca de las críticas vertidas hacia su decisión, por el líder de la Asociación Justicia por la Sanidad, del médico granadino Jesús Candel Spiriman, Hergueta se mostró muy sorprendida. Tanto más cuanto “en el momento en que se han hecho nombramientos a nivel institucional de directivos de su asociación, le parecieron muy bien porque se entiende que es una manera de trabajar desde dentro. Por eso me ha sorprendido”.

Paloma Hergueta sustituye a Carlos Gutiérrez en frente del Infanta Elena. Antes de asumir el nuevo cargo, presentó su dimisión como presidenta de la Asociación Huelva por una sanidad digna.