Coronavirus Huelva: Más del 70% de la población diana está vacunada

Más del 70% de la población diana está vacunada en Huelva. Así lo manifestó la delegada territorial de Salud y Familias, Manuela Caro, que apuntó que disminuye la presión asistencial, “pero eso no significa que no haya muchos positivos en la calle, lo que ocurre es que hay más personas vacunadas, hay más de 530.000 vacunas puestas, lo que supone que se supere el 70% de la población diana, pero aún así hay que seguir poniendo más vacunas.

Caro apuntó que la tasa de incidencia sigue subiendo “pero también somos la sexta provincia andaluza con peores datos. No podemos bajar la guardia bajo ningún concepto con este virus”. Esta semana han llegado a la provincia de Huelva 29.000 vacunas, cuando “nos estaban llegando más de 43.000, cuantas más vacunas nos lleguen más vacunas ponemos”.

Incidió en que “lo que sigue siendo importante es que no pensemos que por estar vacunados no vamos ni a coger la enfermedad, porque no hay inmunización de ninguna vacuna al 100%, ni tampoco que vayamos a ser vectores de ella, es decir podemos contagiarnos y además contagiar a otras personas, por tanto, hay que tener en cuenta que seguimos teniendo la pandemia con nosotros, que sigue estando el virus y hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad: la distancia, la mascarilla y la higiene de manos”.

Recalcó que “es fundamental que no bajemos la guardia y que sigamos conviviendo con este virus de la mejor manera posible, procurando cuidarnos y cuidar a los demás”. Señaló respecto a las disminución de la edad de las personas ingresadas, que es el indicador “que más nos preocupa porque son las personas más jóvenes, que además son las que más vida social hacen, las que más se están contagiando, además porque todavía no se ha llegado a vacunar a este grupo poblacional. Estamos llegando a los 30 años y de ahí vamos a bajar en cuanto nos lleguen vacunas”.

La próxima semana también se podrán vacunar sin cita previa personas mayores de cuarenta años. “Nuestra intención es que siga habiendo puntos de vacunación masiva sin cita para aquellas personas que no se han podido localizar o no han podido acceder a la App para que puedan ir a vacunarse a esos puntos masivos, porque la mejor manera de erradicar este problema es la vacunación”.