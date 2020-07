El contagio entre los menores de 45 años se triplica en Huelva

La evolución de la pandemia no solo entiende de grupos de edad. La mayor actividad social marca el camino del Covid-19. Así, todos los contagios registrados en estos últimos 14 días están centrados en los distritos sanitarios costeros. El único contagio de interior es el anunciado por el Ayuntamiento de Puebla Guzmán y que la Junta todavía no incluía ayer en su comunicado oficial. La Sierra y la Cuenca Minera, muy castigadas en los inicios de la pandemia, son ahora territorios libres de enfermos.

Los casos están en La Palma, Moguer, Aljaraque, Villablanca, Moguer y Huelva

Salud redujo ayer los positivos en la provincia con la confirmación de un falso contagio. El parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía señalaba ayer que uno de los positivos declarados en las últimas horas había resultado no serlo tras el contraanálisis. Así, la cifra total de contagiados asciende a 433 desde que se declaró la pandemia. La actualización de los datos permite además comprobar que los casos registrados desde el pasado viernes se encuentran localizados en La Palma, Moguer, Villablanca, Aljaraque, Lepe y la capital. No obstante, no existe ningún brote declarado en la provincia onubense al ser todos los casos aislados entre sí. Para que sea declarado de forma oficial un brote debe haber tres casos relacionados entre sí o bien uno declarado en una residencia de mayores. Con respecto al viernes desaparece el contagio ubicado en Cartaya, lo que indica que el falso positivo correspondería a ese paciente. El resto de los parámetros no tienen modificaciones, por lo que la provincia de Huelva permanece como la única sin personas hospitalizadas de toda Andalucía. En todos los casos se han activado los protocolos antibrotes para identificar, aislar y evitar que se extienda el virus. Es un sistema permite controlar de forma rápida cualquier nuevo paciente declarado. El parte de momento no reconoce el positivo anunciado por el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, que en un comunicado a sus vecinos anunció el pasado viernes un contagio en la localidad.