Los constructores reclaman “voluntad política” para poder crear empleo

“Queremos generar puestos de trabajo, pero no nos dejan y, lo peor, no hay voluntad política para que la situación cambie”. Así de claro lo tiene el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva (Aeco), Javier Mateo, quien entiende que se ha llegado a una situación “insostenible” que nada tiene que ver con la propia actividad económica que ahora vivimos.

Las cifras evidencian la situación del sector en la provincia. El año 2008 comenzó con 27.600 trabajadores en el ámbito de la construcción y hoy sólo hay 9.800 ocupados en este campo. Es decir, se han quedado en el camino casi veinte mil empleos. Es cierto que la actividad anterior a la crisis es difícil de recuperar, pero igual de cierto es que “los presupuestos no contemplan ninguna actividad que permita converger con otras provincias y eso no lo podemos seguir admitiendo”. El sector cree que se han superado todos los límites y que “hay una parte social que los políticos no quieren entender”. Por eso, el presidente de los constructores reclama “voluntad política” para cambiar la situación. “Sin ella es imposible que esta provincia crezca, que se creen puestos de trabajo de calidad”, insiste.

No hay volumen de obra, no hay infraestructuras nuevas y los presupuestos tienen partidas “ridículas” que “no garantizan que la situación pueda mejorar”. Lo sostiene Mateo, que entiende que los políticos “deben implicarse” en el desarrollo de la provincia. Si no, advierte, “tendremos un serio problema”.

La situación ha ido año tras año empeorando. ¿El motivo? Los constructores lo tienen claro y ya no hablan de una falta de inversión, sino que el problema va más allá. “Ya no sirve que en Huelva se aumente el presupuesto lo mismo que en el resto de provincias, hay que recuperar el tiempo perdido en 40 años. Nadie, sea del partido que sea, ha defendido a esta provincia –denuncia Mateo– y eso está echando por tierra la calidad de vida de los onubenses”.

Por cada millón invertido en obra pública se crean 14 puestos de trabajo directos

La construcción genera 14 puestos de trabajo (hasta 40 si se tienen en cuenta lo indirectos) por cada millón de euros que se invierte en una obra pública; cifras que sólo se superan en el sector de la agricultura, ganadería y pesca, con 24 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido. Partiendo de esa base “está claro que sin intención de inversión, tampoco hay voluntad de generar empleo, por mucho que se diga lo contrario”.

El presidente de los constructores cree que "nuestros diputados no tienen capacidad para defender la provincia"

Los constructores entienden que ya no hay tiempo que perder y que “ya está bien de tanta reunión sin resultados... Nuestros diputados no tienen capacidad para defender la provincia –insiste– y el empleo está en juego”.

Pero es que además, los niveles salariales del ladrillo tienen unos sueldos “nada detestables”. Según las tablas salariales de 2018, publicadas en el Boletín Oficial de Huelva, un peón (la categoría inferior) cobra 1.341 euros mensuales.

La crisis del ladrillo desplazó mano de obra a otras actividades y eso añade un problema a la situación: no hay trabajadores formados.

Los empresarios van de la mano de los sindicatos en su reclamación a las administraciones porque “el problema es de todos”. De hecho ya han tenido los primeros contactos y exigirán "juntos" a las administraciones "que apuesten por Huelva", como lo han hecho en anteriores ocasiones. Además, Mateo reconoce que “los empresarios al igual que los trabajadores se han esforzado y es el momento de recuperar el tiempo y de que se retrate la Administración”.

Ellos no quieren nada que no sea suyo. Entienden que en igualdad de condiciones económicas no tienen por qué quedarse fuera de una adjudicación como está pasando ahora. “Es inadmisible que se lleven las obras empresas de fuera con ofertas muy por debajo de su precio que terminan dejando tiradas las construcciones como ha pasado en la Subdelegación o en el Archivo Provincial”.