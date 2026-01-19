Confirman que ya hay seis onubenses entre los fallecidos en el accidente de tren

La provincia llora la muerte de seis onubenses. El accidente ferroviario en el que se ha visto implicado un Alvia con destino a Huelva se ha cobrado la vida de cuatro vecinos de Punta Umbría y dos de Huelva que han dejado consternados a vecinos de ambas localidades.

Durante la mañana de este lunes negro, Huelva conoció la devastadora noticia de la muerte del matrimonio de la conocida fotógrafa María Clauss y de su pareja, el periodista Óscar Toro, y poco después la provincia se enfrentó a otro duro golpe.

Los cuatro miembros de Punta Umbría había sido hallada sin vida, según confirmaba el Ayuntamiento de la localidad. A esta familia pertenece la menor de seis años que estuvo buena parte de la noche custodiada por una Guardia Civil tras ser rescatada prácticamente ilesa y que ha sido trasladada para encontrarse con su abuela en un hotel de Córdoba tras recibir tres puntos de sutura en la cabeza. En el convoy viajaban la menor, sus padres, su hermano y su primo.

El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor. No obstante, desde el Ayuntamiento se mantiene la esperanza de que las dos personas vecinas de Punta Umbría de las que aún no se tienen noticias puedan ser localizadas con vida, y se continúa siguiendo de cerca la evolución de los trabajos de búsqueda.