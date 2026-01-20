Huelva llora la muerte de David Cordón, referente del deporte onubense y padre de Davinchi

David Cordón, onubense y padre del jugador del Getafe y exrecreativista Davinchi, ha sido encontrado sin vida, según fuentes familiares, en la tarde de este martes como consecuencia del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz. Cordón viajaba en el tren Alvia Madrid-Huelva.

David era una persona muy querida y conocida en Huelva. El onubense se convirtió en una referente del fútbol playa a nivel nacional e internacional, llegando incluso a representar a la Selección española en esta modalidad. Un orgullo para Huelva, a la puso en el foco gracias a su desempeño sobre la arena.

Padre de Davinchi, canterano del Recreativo de Huelva y actual jugador del Getafe, David Cordón se proclamó campeón de Europa en dos ocasiones, logró dos subcampeonatos del mundo y fue elegido mejor jugador de la Euroliga de fútbol playa en 2004, consolidándose como uno de los grandes referentes de este deporte.

Además de su brillante trayectoria deportiva, David Cordón ejercía como enfermero en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, y era delegado sindical de Satse. Vivía un momento dulce junto a su familia y sus hijos. Pese a la lesión que atraviesa Davinchi, el exjugador del Recreativo, ha podido debutar y disfrutar de la élite del fútbol nacional de la mano de José Bordalás en el Getafe, cumpliendo así un sueño que ahora se ve trágicamente truncado.

Su cercanía, humanidad y cariño le llevaron a ser elegido Rey Mago en la Cabalgata de Huelva en 2019, un reflejo de todo lo que ha dado a su tierra.

El Recreativo de Huelva ha lamentado "comunicar el fallecimiento de David Cordón, padre del que fue nuestro jugador y canterano Davinchi".

"David era un recreativista de cuna, llegando a ser uno de los mejores deportistas que ha dado nuestra ciudad. Le mandamos todo nuestro apoyo a la familia de David en estos momentos tan duros. Hoy el cielo es más albiazul. Descanse en paz".

El Getafe, club en el que actualmente milita Davinchi, hijo de la víctima, confirmaba "la noticia que nunca hubiéramos queríamos publicar". "Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador Davinchi en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba. Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo", publicaba la entidad azulona.

Por su parte, desde Satse han querido lanzar un comunicado para trasladar "nuestra tristeza y nuestro dolor" por el fallecimiento David Cordón. En el mismo señalan que "David no solo fue un compañero ejemplar, sino un defensor incansable de los derechos de los afiliados y afiliadas de nuestro sindicato. Siempre comprometido, siempre presente, siempre dispuesto a luchar por los demás, incluso cuando eso implicaba no rendirse jamás. Su entrega y su valentía dejan una huella imborrable en todos nosotros".

"Nos deja una gran persona: padre, enfermero, deportista y, sobre todo, alguien cercano, cariñoso, alegre y sincero. Su carácter apasionado e impetuoso —a veces incluso “jartible”, como él mismo reconocía con una sonrisa— no era sino la expresión de su enorme compromiso y de su deseo constante de hacer las cosas bien y con justicia. Su pérdida es terrible e injusta. Se va demasiado pronto, en un trágico y horrible accidente, una persona joven a la que aún le quedaba mucho por vivir, compartir y disfrutar. Deja un vacío enorme entre quienes tuvimos la suerte de conocerlo y trabajar a su lado", prosigue el comunicado.

"Tus compañeras y compañeros del sindicato te vamos a echar muchísimo de menos. Por tu compromiso, por tu sonrisa, por tu energía y por tu manera tan humana de estar en el mundo. Pero, sobre todo, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Sabemos que, en tus 50 años de vida, supiste disfrutar de tu familia, de tus amigos y de tus compañeros, fiel a esa frase que tanto te gustaba repetir: Carpe diem, disfruta el presente sin preocuparte demasiado por el futuro. Descansa en paz, compañero. Tu recuerdo permanecerá siempre con nosotros", finaliza el mensaje de Satse.