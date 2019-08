Los detalles marcan el gran concierto de los Crystal Fighters.

Una puesta en escena singular. Crystal Fighters pisó fuerte y dejó claras sus raíces. Como si de un bosque se tratase, el escenario se llenó de hojas y unas ramas en forma de manos acogían la zona en la que los artistas se plantaron para dar comienzo al espectáculo. La txalaparta fue protagonista de una acústica excepcional que dio paso a las palmas del público, un saludo breve con un tímido español y su primera canción, I Love London. El resto, vitalidad, baile y mucha fiesta.

La mezcla de estilos puso la nota dominante a la noche. Aunque poco conocidos para el público onubense, Huelva se agolpó desde los primeros minutos en la zona ubicada para el escenario ‘Mapas de Música’, por el que ya han pasado cantantes como Rozalén o La Maravillosa Orquesta del Alcohol. Por ello, el jueves de las Fiestas Colombinas y la llegada más próxima del fin de semana dejaron entrever las ganas de disfrutar junto a la música y así fue.

La unión entre Londres y España es uno de los rasgos más especiales de Crystal Fighters, una banda inglesa-española que surgió en 2007 y que ha experimentado numerosos cambios desde su aparición. En este sentido, el grupo surgió gracias la relación entre varios de los componentes y sus ganas de innovar.

Aun así, al comienzo de su carrera eran seis de ellos quienes desarrollaban la banda, sin embargo, poco después la marcha de Laure Stockley junto a Mimi Borelli y Andrea Marongiu obligaron a Crystal Fighters a reinventarse. Eso sí, conservaron el nombre aportado en años anteriores por el propio Laure Stockley y que realmente proviene de una antigua ópera inacabada por parte del abuelo del compositor. En la actualidad, el grupo está formado por el vocalista principal, Sebastian Pringle, y el resto de compositores que tocan distintos instrumentos y que son Gilbert Vierich, Graham Dickson, Eleanor Fletcher y Nila Raja.

La tradición y la melodía electrónica se fusionan gracias a estos músicos, que cuentan con instrumentos de percursión y sintetizadores, además de la txalaparta, propia del País Vasco y que dotan de un sentido mucho más antiguo a su música moderna. A través de estas creaciones, Crystal Fighters se ha hecho un hueco entre los artistas más reconocidos a nivel mundial y que muestran su talento en festivales de Australia, Alemania, Suecia o Irlanda.

Con este éxito bajo el brazo llegaron a Huelva para deleitar a la ciudad en su tercera noche de las Fiestas Colombinas y muestra de ello fue la puesta en escena, los detalles con el propio público y sus ganas de disfrutar con canciones como Another Level, Costa Rica, Reborn o Lift Up con las que los onubenses pudieron saltar y bailar pero también emocionarse de la mano de un ritmo único y especial que no dejó indiferente a nadie.