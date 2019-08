De Londres a Huelva. La música indie y electrónica de Crystal Fighters será la encargada de abrir la tercera noche de las Fiestas Colombinas de Huelva. Después de Rozalén y La Maravillosa Orquesta del Alcohol, esta banda inglesa-española llega a la ciudad onubense para subirse a ‘Mapas de Música’, un escenario que destaca este año por acoger distintos géneros musicales y para todos los públicos.

El grupo está formado por cinco componentes que no sólo componen sino que también cantan sus propios temas. Así, Sebastián es el vocalista y guitarrista principal, Gilbert se encarga de la percusión y los sintetizadores y Graham maneja la guitarra y la txalaparta, un instrumento tradicional del País Vasco. Junto a ellos estarán Eleanor Fletcher y Nila Raja, encargadas de las voces junto a Sebastián.

Crystal Fighters surgió en 2007 con unos marcados rasgos españoles debido a que el grupo se formó en Navarra y también en Londres por la procedencia de sus componentes, mientras que el nombre guarda una íntima relación con el País Vasco ya que pertenece a una ópera inacabada que compuso el abuelo de uno de los antiguos miembros, Laure Stockley, quien también hacía las voces.

Con respecto a su género musical, la banda predomina por ser indie y electrónica aunque también interpreta folk y dance alternativo a través de instrumentos como el tamboril y las guitarras que aportan un estilo mucho más tradicional.

La fusión de géneros de Crystal Fighters hacen que su música sea distinta e innovadora, y muestra de ello es su presencia en grandes festivales o conciertos celebrados en Alemania, Australia, Suecia o Irlanda, donde han completado, en la mayoría de ocasiones, el aforo.

Si bien es cierto que desde 2007 sólo han lanzado tres álbumes, su proyección por todo el mundo es evidente gracias a canciones como You & I, All My Love o Love Is All I Got con los que envuelven al público en una mezcla electrónica y tradicional difícil de describir.

Los conciertos de Crystal Fighters han evolucionado con el paso de los años hasta presentar una imagen mucho más renovada y actual. Así, desde 2007 los directos contaban con un formato de ópera en el que la historia de las canciones eran lo más importante. De esta forma, producían reacciones en el público como si de una obra de teatro se tratase, mientras que el arte era uno de los elementos principales. Ahora los espectáculos cuentan con una parte interpretativa mucho menor pero también son conciertos con un ritmo mayor y que aportan un mayor disfrute al público.

Con todo, Crystal Fighters ya se prepara para aparecer esta noche sobre el escenario ‘Mapas de Música’ en el que actuarán a partir de las 23:30. Los siguientes en hacerlo serán Marta Soto y posteriormente, Blas Cantó.