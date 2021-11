Una comisión trimestral vigilirá las inversiones en la provincia de Huelva

La FOE y la Cámara de Comercio de Huelva mantendrán reuniones trimestrales con los representantes del Gobierno central para luchar contra “el secular abandono que sufrimos” en materia de inversiones. Los presidentes de ambas entidades, José Luis García-Palacios Álvarez y Daniel Toscano, defendieron ante el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, la necesidad de responder “de forma urgente” a las necesidades de Huelva.

“Quedó constatado por todos la deficiente inversión de obra pública en Huelva”, lamenta García-Palacios, quien señala que “fuimos claros y rotundos a la hora de definir qué son las inversiones productivas reales y qué son los costes de infraestructuras y mantenimiento que debían ser tenidas en un capítulo aparte” a la hora de analizar la realidad de los PGE porque “somos conscientes que dentro de los PGE las cantidades destinadas a todas las provincias llevan una serie de capítulos, lo que no quiere decir que el montante total sean inversiones productivas”. El presidente de la FOE recuerda que “si desgranamos punto por uno quedamos en que son unos escasos 19 millones de euros con cierta productividad. Ese dinero dividida en muchas partidas viene a completar finalizaciones de obras como la variante Trigueros-Beas o nuevos estudios, avances y adelantos de proyectos”.

Fernández conoció en primera persona “el malestar y la preocupación” por unos presupuestos que “solo incrementa el déficit de infraestructuras de la provincia”, señala Toscano. No obstante, los responsables de las dos entidades empresariales defendieron que “hay alternativas viables sin necesidad de recurrir a los presupuestos que tienen que ver con la voluntad como “la posibilidad de constituir una zona franca en el Puerto de Huelva o respaldar la solicitud de convertir el Puerto en frontera Schengen”.

De las infraestructuras e inversiones pendientes, la prioritaria es “el túnel de San Silvestre”, definida por García-Palacios como “vital tanto para el desarrollo económico como para el consumo de la sociedad onubense”. La reivindicación “fue asumida por todos como una cuestión vital”. El representante del Gobierno central quiso argumentar que “estuvo presupuestado en el ejercicio anterior y ahora vuelve a tener la misma consideración y se incluye en un cajón de sastre con partidas no nominativas. No aceptamos de ninguna manera que no se considere vital ni estratégica. Volver un año después a este punto es desolador e inaceptable porque el horizonte de la obra se coloca en ocho años”. El presidente de la FOE lo considera “una falta de planificación no admisible”.

Por ello, “las instituciones civiles y empresariales de Huelva con el apoyo de la CECA consensuamos que como mínimo hay que hacer una mesa de seguimiento de las partidas presupuestarias. Nos permitiría seguir día a día esos proyectos que no terminan de arrancar como la mejora de la línea férrea con Sevilla, la conexión con el Algarve, el propio túnel de San Silvestre, el aeropuerto y tantas infraestructuras que conoce toda la sociedad onubense”.