La Cabalgata de Carnaval llenará este sábado de ritmo y color las calles de Huelva

El Carnaval de Calle comienza este sábado en Huelva con el carrusel de agrupaciones, que tendrá como escenario la céntrica Plaza de las Monjas. Está previsto que las actuaciones se inicien a las doce de la mañana, entre los grupos que intervendrán estarán los primeros premios del concurso del Carnaval Colombino. A las cuatro de la tarde se interrumpirán las intervenciones para la organización de la cabalgata, que saldrá de este espacio público a las cinco de la tarde. El carrusel de agrupaciones se retomará una vez que finalice la cabalgata.

El carrusel de agrupaciones empezará con los alumnos del Aula de Carnaval del Colegio La Hispanidad que actuarán con El ingrediente secreto. Seguidamente lo harán la murga To pa mí: Los interesaos, de Punta Umbría, cuarto premio del concurso del Gran Teatro; la murga FP, de Valverde del Camino, primer premio; el cuarteto Dejad que los niños se acerquen a mí, de Huelva, primer premio; comparsa Vigía, de Huelva, cuarto premio; comparsa La vieja verde, de Huelva, primer premio; el coro La jugada maestra, de Huelva, primer premio; la comparsa Los garrapata, de Huelva, segundo premio; la murga El regalito de mi hermana, de Huelva, segundo premio; la murga Los FM: hoy no me puedo levantar, de Huelva, tercer premio, y la comparsa El ejército de Dios, de Huelva, tercer premio, que será la última en actuar antes de la cabalgata.

Conformarán la cabalgata, que llenará de ritmo y color las calles de Huelva, cuatro carrozas, tres bateas, dos charangas y un grupo de batucada. Abrirá la comitiva un grupo de bailarinas, seguido del grupo de batucada TBT, que irá marcando el ritmo inicial del cortejo; la carroza de la choquera infantil, Rocío Vizcaíno, y su corte; la batea de El Ingrediente secreto, de los alumnos del Aula de Carnaval del Colegio La Hispanidad; la charanga Cachonera; una carroza dedicada a los niños con temáticas de payasos y arlequín; la batea de la comparsa La vieja verde (primer premio); la batea de Los garrapatas (segundo premio); la carroza del pregonero, José Manuel Avilés; la charanga Los profesionales, y la carroza de la choquera mayor, Andrea Sánchez, y su corte, con la que se cierra el desfile, una comitiva abierta a aquellos grupos y personas disfrazadas que quieran participar, que podrán ir entre las bateas.

Antonio Hierro, responsable de Calle de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval (Fopac), señaló que este año se ha tenido que modificar el itinerario debido a las obras de peatonalización que se están acometiendo en el centro de la ciudad y adaptarse a la situación. De la Plaza de las Monjas, la comitiva se dirigirá a las calles Puerto, Méndez Núñez, Plaza Quintero Báez, Pablo Rada, hasta llegar a la rotonda de los Litri para regresar por Pablo Rada, Méndez Núñez y Plaza de las Monjas.

Tras la finalización de la cabalgata se retomarán las actuaciones del carrusel de agrupaciones. Intervendrán en esta segunda fase las murgas Nuestro retiro, No te vayas a espantar. El juicio final, La banda de los garrapatas y Ahora que estamos aquí como nos vamos a ir, de Huelva. Los premios del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino se entregarán en esta primera jornada del Carnaval de Calle.