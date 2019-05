Nula respuesta a las demandas de Basta Ya

La asociación por ahora, ha obtenido una “nula respuesta a nuestras demandas por parte de la Administración sanitaria. Nuestros gerentes reconocen que aún no tienen presupuestos, pendientes de aprobación por el Parlamento andaluz, y ello frena asignar más recursos para Atención Primaria. Además nos comentan que no encuentran facultativos para nuestros centros de salud, con lo que las perspectivas para el plan de vacaciones de este verano no son positivas”.

Basta Ya se hace eco del plan de pilotaje para evaluar agendas de las consultas a 7 minutos por paciente, y “si ello es satisfactorio, se implantarían dichas agendas en el último trimestre de este año”. Basta ya asimismo ha decidido apoyar la convocatoria de huelga que van a realizar “nuestros compañeros de Atención Primaria de Córdoba del 13 al 17 de mayo”. En solidaridad con ellos, durante esa semana, nos manifestaremos durante 15 minutos, en la puerta de nuestros centros de salud a partir de las 12 de la mañana en la puerta de nuestros centros de salud y realizaremos una concentración por la tarde en la puerta del Ayuntamiento”.

Aparte de estas movilizaciones, tampoco “descartan otras en forma de huelga a finales de mayo” para lo que “contamos además con el apoyo del Sindicato Médico”. Con el anuncio del plan de choque respecto a las intervenciones quirúrgicas, este colectivo expresó por un lado, su satisfacción aunque por otro, se lamentó de que se hubiera dejado de lado la Atención Primaria que, bien dotada, representa un enorme muro de contención para que muchos de los casos que llegan a los hospitales puedan resolverse con la actividad que se realiza en los centros de salud.