Un carril reversible aliviará los atascos en el puente del Odiel en el verano de 2021

El primero de 186 proyectos de CPI en Andalucía

La Compra Pública de Innovación supone la puesta en marcha de un sistema de contratación de la administración pública que hasta el momento no había sido ensayado salvo en momentos concretos en Andalucía y en concreto en los puertos de Huelva y Algeciras. En esencia se trata de romper el círculo vicioso de que una empresa tenga una idea pero no el primer cliente para poner en marcha un proceso innovador (en este caso, el cliente sería la Junta) y que una administración no se vea limitada por el hecho de no tener quien le proporcione una tecnología que podría aplicar en varios proyectos. Se trata del único de 168 proyectos que pondrá en marcha la Consejería Fomento en toda la comunidad andaluza.