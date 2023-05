La cantante de Huelva Marta Soto estrena su nuevo single: "una canción que celebra el amor"

La cantante Marta Soto (Punta Umbría, 15 de noviembre de 1996) acaba de publicar su nuevo single Cómo me gusta, producido por Tato Latorre, uno de los productores más relevantes del país, en colaboración con la artista. Una canción pop que evoca y nos traslada a los mejores momentos de su carrera profesional.

"Cuando la ilusión te mueve los pies y el corazón se te vuelca, cuando la respuesta va antes que la pregunta, y el deseo se te cuela por debajo de la puerta, cuando la vida te sorprende y una vez dentro, la vives, la disfrutas…Como me gusta es una canción que celebra todos los momentos. Espero que os abrace bonito", comenta la artista.

Este nuevo sencillo llega después de haber triunfado con su último disco Todo lo que tengo, publicado el pasado 2022 y que da nombre a la gira que recientemente ha comenzado por España y que la llevará por distintas ciudades de todo el país. El más próximo, el del 11 de mayo en Granada.

Marta Soto comparte con Huelva Información su energía y su vitalidad en el que, confiesa, es "un gran momento personal y profesional". Una felicidad que la joven transmite en su nuevo single.

"Cómo me gusta es una canción que tiene un mensaje muy positivo y alegre. Celebra la ilusión de las primeras veces, del amor, de ese me momento en el que conoces a alguien y sientes cosquillitas en el estómago. Pero también es una canción que se puede relacionar con otro tipo de amores: a tu mascota, a tu amigo o a tu familia. Es una canción para celebrar el amor en todas sus formas y momentos", explica la cantante.

Un tema cuya letra y música ha sido compuesto por ella y en el que ha trabajado codo con codo con Tato Latorre, productor de grandes artistas como Maldita Nerea, Despistaos, Antonio Orozco o Efecto Pasillo. Una experiencia que para Marta ha sido "muy enriquecedora", ya que confiesa haber desarrollado un gran interés en los últimos años por el mundo de la producción, ya que le permite nuevas formas de expresarse. "El contacto con Tato ha sido muy especial porque hemos podido trabajar mano a mano aportando cada uno nuestro punto de vista con nuestras propias influencias musicales. Ha sido muy bonito fundir ambos mundos y compartir este proyecto con este gran profesional que es también una bellísima persona".

La puntaumbrieña no puede evitar recordar los grandes momentos de su trayectoria musical que la han convertido en quien es hoy en día: una de las voces referentes del panorama artístico español. "Hay muchos, pero principalmente me acuerdo del momento en el que Alejandro Sanz me ayudó y me puso a cantar ese A que no me dejas en El Hormiguero que, literalmente, le dio una vuelta a mi vida y me dio la posibilidad de dedicarme a la música".

Marta Soto valora a quienes la impulsaron en el camino hacia sus sueños pero también tiene muy presente cuáles son sus raíces y el importante lugar que ocupa en su vida Huelva, la tierra que la vio nacer y en la que empezó a fraguarse desde muy pequeña su vocación musical. "Se me viene a la cabeza cuando hice la firma de mi primer disco en el Centro Comercial Holea y me vi acompañada de toda mi familia de Lepe, de Punta Umbría, primos, tíos, amigos... fue un momento de recoger todo lo sembrado y sentir una felicidad plena. Lo recuerdo con mucho cariño. Veía incluso a mis abuelos emocionados y yo no me lo creía, porque además mi plan favorito del mundo es irme de compras a Holea con mi madre y cada vez que lo hago pienso en aquella firma que llevaré siempre grabada en el corazón", rememora con la voz entrecortada.

Su gira actual no pasará por Huelva pero adelanta que en 2024 intentará actuar en la provincia, ya sea en su tierra, Punta Umbría, o en la capital, porque para ella "es un honor tocar en casa". Y más aún si lo hiciera junto a Manuel Carrasco, con quien le gustaría mucho compartir escenario o hacer alguna colaboración: "Como choquera sería una bomba sacar algo con él. Sería superbonito, sobre todo porque en mi música él tiene mucha influencia y me siento muy unida a su forma de cantar. El último disco que ha sacado, Corazón y flecha, me ha encantado y en especial, la canción que tiene dedicada a Isla Cristina".