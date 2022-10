El 'universitario' y olvidado cabezo de la Almagra

Todavía se escucha ese latiguillo de que Huelva siempre fue la ciudad de mil tabernas y una sola librería, aunque en el fondo no era del todo real pues había alguna librería más y probablemente excesivo lo de las mil tabernas. Lo cierto es que la situación cultural y el nivel educativo de la ciudad dejaba mucho que desear en el final del siglo XIX y principios del XX, pero igual durante todo el correr de muchas décadas posteriores.

Sin embargo esa cancioncilla advertía del escaso interés por salir de los hundidos niveles de alfabetización con más escuelas, mucho tiempo estuvo ahí como sonido de fondo de una triste melodía que había que cambiar. Afortunadamente así fue, aunque hoy día los informes PISA y los retos educativos ya no solo de Huelva sino de toda España no la ponen en el mejor nivel europeo. Hoy seguro que hay más de mil bares y tabernas pero no mejoró mucho en cuanto a librerías, no llegan ni a una decena.

El templo de la cultura que es la Universidad de Huelva tiene cinco cafeterías.

La verdad que en el fondo hay algo que gusta aquí en el Sur del Sur, que es un velador a las puertas de un bar con un grupo de amigos y hablar de muchas cosas. Un espacio para la tertulia y en algunas ocasiones muy sabrosas y culturales. La relación personal ante todo.

La cuestión es si a la Universidad de Huelva le hace falta una cafetería más. Añadimos a la pregunta si esa cafetería debería estar en el cabezo ‘arqueológico’ de la Almagra.

La verdad que cuando aparecieron los restos la Universidad supo trasmitir ese entusiasmo por lo que allí se descubría.

Esta ciudad, que tanto presume de los hallazgos arqueológicos, de los que poco tiene expuesto iba a contar en la propia Universidad con un centro de interpretación.

Se procedió a acondicionar la zona en un proyecto expositivo con un edificio singular. Huelva sacaba el patrimonio arqueológico y lo ponía cerca de los estudiantes. Sensibilizar.

Ahora, pasados catorce años aquel proyecto se derrumbó y se quería convertir en una cafetería. Mientras aparece abandonado el cabezo y el edificio.

Cuando el nuevo curso comienza y se hace la lista de buenos propósitos, la UHU tiene el reto de recuperar el Cabezo de la Almagra como centro exclusivamente de interpretación arqueológico ‘Huelva, ciudad milenaria’. No tiene sentido tantas manifestaciones por el patrimonio arqueológico y luego se dejen morir proyectos como este. No hemos visto a nadie protestar aquí.