¿Seguimos compartiendo vehículo durante la pandemia de Covid-19?

Durante el confinamiento, una de las medidas puestas en funcionamiento por el Gobierno de España para evitar cualquier tipo de contagio era la prohibición de compartir vehículo con personas que no estuvieran habitando en la vivienda con uno mismo. Es decir, no podíamos montarnos en un coche si no era con alguien que habitara en nuestra propia casa. Esta norma impuesta afectó a muchos sectores como el del taxi, el transporte público o las plataformas para compartir coche. Este último habría ganado mucha fama durante los últimos años en nuestro país por la posibilidad de compartir gastos en los viajes de larga distancia. La propia empresa Blablacar reconoce que "las búsquedas semanales de viaje se habían reducido hasta un 92% durante el confinamiento".

Ahora, en plena pandemia de Covid-19 y con una, a veces defectuosa, interpretación de las medidas de seguridad sanitarias por parte de la población, estas plataformas se mantienen a flote entre las dificultades que empresarios afrontan en España día tras día. Los usuarios siguen usándolas, específicamente en Huelva que tiene el décimo trayecto más realizado en el país (Huelva<>Sevilla), pero, ¿lo hacen de la forma correcta?.

Las personas que frecuentan plataformas de este tipo como Blablacar o Amovens, las dos más usadas en España, están habituadas ya a compartir coche con otros usuarios. De hecho, hay gente que realiza viajes diarios, normalmente por trabajo, en los que acostumbran a llevar a otras personas en su vehículo. Este es el caso de Fátima Lobo, usuaria de Blablacar que efectúa el trayecto Huelva-Sevilla todos los días para ir al trabajo, acogiéndose a que es "un genial recurso para compartir gastos". Además, asegura que durante sus viajes suele ser ella la conductora y las medidas que obliga a cumplir a sus acompañantes es "llevar en todo momento la mascarilla y ser puntual".

Gemma Alonso es también usuaria de blablacar y también realiza el trayecto Huelva-Sevilla a diario por trabajo. Ella asegura que a pesar de la pandemia va a seguir usando la aplicación ya que "cuando realizas trayectos largos a diario se hace mucho más ameno viajar con alguien con el que puedes conversar que ir sólo". Aunque, afirma que "desde la llegada de la nueva normalidad hay una reducción en el número de conductores que publican viajes" o al menos es lo que le comentan a diario sus pasajeros.

Según Blablacar, a día de hoy en nuestro país "la plataforma va recuperando la actividad", pero sí que es cierto que "la demanda aumenta por encima de la oferta con un 60% y un 50% respectivamente". Además, la pandemia ha modificado nuestras preferencias de viaje. Ahora viajamos menos, realizamos viajes más largos, "un 10% más de kilómetros de media por viaje", y lo hacemos de forma más improvisada, asegura Blablacar. Durante estas semanas, "se ha observado que hay menos viajes de fin de semana, y que los usuarios prefieren estancias más largas y con una menor frecuencia de viaje", sentencia la empresa de viajes compartidos.

Otra de las aplicaciones más usadas por todo el país por miles de usuarios que desean compartir vehículo es Amovens. Paloma Ruiz reconoce que es “su primera opción, antes que Blablacar”. Ella no conduce por lo que normalmente necesita de estas plataformas para hacer viajes de larga distancia. El otro día viajó a Málaga y confiesa que “el viaje se desarrolló sin ningún tipo de problemas, sólo eramos tres pasajeros, dejando libre el hueco de en medio en la parte trasera y cada uno llevaba su mascarilla". "Además, el conductor nos ofreció gel hidroalcohólico por si no llevábamos", añade. Eso sí, ella no recuerda ver "nada distinto en la página de Amovens, ni avisos, ni prohibiciones".

Algunos expertos en compartir vehículos para viajes, tanto de trabajo como de ocio, han abandonado aplicaciones como Blablacar o Amovens para crear sus propias plataformas a través de grupos de whatsapp. Juan Carlos García es de Ayamonte y pertenece a uno de esos grupos denominado De Ayamonte a tos lao. García asegura que "los grupos de whatsapp surgen a través de la alta demanda de usuarios que buscan compartir vehículo para un destino concreto y reiterado", habiéndose creado un grupo que ronda las 120 personas. La mecánica consiste en "publicar tu viaje en dicho grupo y la gente que quiera ir contigo te escribirá". "Las restricciones de las plataformas online nos han obligado a buscar otras maneras de compartir vehículo", asegura.

Ana Fuentes es de Chiclana de la Frontera, pero ha realizado sus estudios en la UHU, para ella plataformas de este tipo son "imprescindibles para compartir gastos al viajar a casa". Fuentes afirma que "los gastos de gestión que supone realizar los viajes con empresas de este tipo ha provocado que surjan estos grupos de whatsapp". Ella pertenece al grupo Cádiz Sur en el que "se siguen publicando viajes a diario" y que son "más baratos que los que vayas a encontrar en cualquier aplicación". Asimismo, asegura que "hay una lista de espera para entrar a los grupos", los usuarios "van pasando números y cuando alguien sale de los mismos, entran los primeros de la lista". Además, manifiesta que esto sucede en todas las provincias y que conoce a gente en grupos para viajar a Málaga, Córdoba o Granada.

En definitiva, las personas siguen compartiendo vehículo en su día a día, para "compartir gastos" y para "no viajar sólo". Eso sí, los trayectos se han reducido, los conductores son más reacios a llevar a desconocidos en sus coches por el tema de la pandemia y los espacios reducidos. Las personas buscan y encuentra formas distintas para poder ahorrar el máximo montante posible mientras atravesamos y caemos de lleno en una de las crisis económicas más importantes de la historia.