Una avería deja sin teléfono a la prisión de Huelva desde mediados de febrero

La Dirección del Centro Penitenciario de Huelva ha puesto en conocimiento del Ministerio de Hacienda la situación de incomunicación que se vive en el penal desde el pasado 16 de febrero. Fue entonces cuando una avería en la centralita dejó sin conexión telefónica con el exterior a la penitenciaría de La Ribera, una incidencia que se agravó el 29 de marzo, momento en que quedaron inhabilitados los fijos para realizar las llamadas interiores entre los distintos departamentos.

Como consta en un documento interno al que ha accedido en exclusiva Huelva Información, no fue hasta este martes cuando un técnico consiguió llevar a cabo una reparación parcial de la situación, que "si bien restableció la práctica totalidad de las comunicaciones internas, indicó que no disponía del material necesario para subsanar la avería que impide recibir llamadas desde el exterior". Esta, no obstante, no afecta a las cabinas que utilizan los internos, puesto que funcionan con una línea independiente.

En el mismo escrito penitenciario se refiere que la situación se ha comunicado "de forma reiterada a Telefónica", con visitas de personal técnico "hasta ocho días distintos desde el 25 de febrero" que, sin embargo, no han servido para restablecer las líneas.

Al ser esta empresa la adjudicataria del contrato de servicio, desde la cárcel onubense se pone en conocimiento de la Administración General del Estado para que "tome las medidas que procedan para que se repare de forma urgente la avería, sin perjuicio de las posibles acciones administrativas o judiciales" que se pudieran instar.

Considerando que la inacción de Telefónica podría "constituir un incumplimiento grave del contrato", la penitenciaría ha comunicado a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación que valore "la imposición de penalidades y restantes medidas previstas en la legislación de contratos del sector público que pudieran corresponder", puesto que es este organismo dependiente de Hacienda el que actúa como órgano de contratación.

Entretanto, los funcionarios usan canales alternativos de comunicación como el correo electrónico, que sí "funciona con normalidad", se señala en el documento. En paralelo, se ha solicitado la habilitación de desvíos de llamada a terminales móviles corporativos para que puedan ser atendidas las llamadas del exterior.

Fue la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) en Huelva quien ayer levantó la liebre de la incidencia, aunque señalaba que la avería persistía desde hace una semana y no dos meses, como es el caso.

A través de un comunicado, el sindicato de funcionarios de prisiones precisó que la disfunción impide que se produzca el contacto telefónico "con otros organismos tan importantes como son los juzgados onubenses y de otras provincias, o como el Servicio Andaluz de Salud, o impide que los familiares de la población reclusa se pongan en contacto con los profesionales del centro".

Acaip Huelva ha presentado una queja ante la Dirección del penal, la Subdelegación del Gobierno y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "en la que no solo exigimos una rápida resolución de este grave problema sino que se investigue y depuren responsabilidades no solo en la tardanza en la resolución de este colapso en las comunicaciones, sino también por la falta de previsión en solucionar este problema que se venía arrastrando hace meses".