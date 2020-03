Anuladas citas taurinas a maestros onubenses

En el mundo del toro los primeros afectados más directos serán dos toreros de la tierra con ambiciosas expectativas en la temporada y a los que este coronavirus cual burel corraleao ha dejado sin festejos. Uno de ellos, David de Miranda que contaba con dos paseíllos en los próximos días y los dos han sido suspendidos. Fitero en tierras navarras el día 15 de marzo y el debut en Fallas del joven torero onubense han pasado a engrosar esa amplia lista de actos suspendidos de forma preventiva.

El panorama dentro de la provincia no lo despeja a nivel oficial nadie pero desde luego no se oculta que la actuación de Andrés Romero el próximo sábado 14 en Aracena pende de poco menos que un hilo viendo cómo evoluciona la situación por momentos. La empresa no ha comunicado nada oficialmente y habrá que esperar.

Como habrá que esperar a ver como esos acontecimientos pueden incidir en ese festival de La Merced para el 28 de marzo. Por el momento la fecha está fuera de esos catorce días que se han fijado por parte de las autoridades para la fase de contención y por parte de la empresa, con un gran número de entradas vendidas, se aspira a que pueda hacerse realidad aunque hay una actualidad que acecha de mala forma.