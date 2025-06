Antonio Sanz: “Si no llueve en junio, vamos a tener un verano complicado con los incendios en Andalucía”

Huelva/Incendios, temporales, concentración de multitudes, evacuaciones… Antonio Sanz es la persona de la Junta de Andalucía en el que confluyen las medidas de emergencias, los planes de prevención, el que tiene que estar 24 horas alerta y disponible. Tras un periodo de intensas lluvias se presenta un verano “complicado” en la lucha contra el fuego. El periodo de máxima alerta empieza hoy.

Pregunta.- Hoy arranca la temporada de alto riesgo de incendios en Andalucía y nos coge con avisos por calor. Hay preocupación por el exceso de vegetación por la lluvia de este año, ¿qué sensación tiene?

Respuesta.- No cabe duda de que estamos ante un año complicado, ha sido positivo desde el punto de vista de las lluvias pero en cuanto al riesgo de incendios... si no llueve en junio, vamos a tener un julio, agosto y septiembre complicado. El volumen de combustible que supone la masa forestal en estos momentos es muy elevado. La zona más complicada es Almería porque además es donde no ha llovido y es donde el riesgo de incendio es superior.

P.- ¿Estamos preparados para esta situación?

R.- Una de las novedades que incorporamos al Plan Infoca es una unidad de análisis de riesgo que hará una previsión de las posibilidades de incendio a tres días vista que nos permitirá poder realizar correctamente las tareas de prevención, información y concienciación a la ciudadanía. Hoy arranca el periodo de máximo riesgo y tenemos ya completamente operativo el Plan Infoca que es el mayor plan contra incendios que hay en España con 4.700 efectivos. Tenemos el mejor dispositivo de profesionales y de medios pero el riesgo cero no existe y está claro que vamos a tener un verano complicado. Desde el 1 de enero hasta hoy la superficie afectada por incendios es de 1.094 hectáreas, hemos hecho 54 intervenciones, seis incendios y 48 conatos. La cifra es muy inferior a otros años, pero eso no quiere decir nada porque en cualquier momento puede ocurrir un incendio.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante la entrevista concedida a Huelva Información. / Alberto Domínguez

P.- ¿Se está invirtiendo lo suficiente?

R.- La preparación de nuestros bomberos es espectacular y les debemos muchísimo y la mejor manera que tenemos para compensarles es mejorar sus medios. Este año el presupuesto del Plan Infoca ha crecido prácticamente un 6% para llegar a los 257 millones de euros. Destinamos más dinero a prevención que a extinción, se hacen actuaciones durante todo el año. Hemos renovado el 75% de la flota de autobombas porque cuando llegamos algunas de ellas no pasaban ni la ITV. Somos la comunidad autónoma, con diferencia, que más medios aéreos tiene, tenemos más de 40. Cuando surge un incendio que puede tener mala pinta enviamos 10 o 12 medios aéreos, algo que no puede hacer nadie, y de esta forma evitamos que grandes incendios se queden en conatos. Hemos construido 10 sub-cedefos que se unen a los 23 cedefos que tenemos en estos momentos, tres bricas, 2.277 balsas de agua, 186 puntos de vigilancia, 28 bases de helicópteros, 11 pistas de aterrizaje para aviones…

P.- ¿Hasta qué punto nuevos recursos como los drones o la inteligencia artificial pueden mejorar al Plan Infoca?

R.- Hemos invertido en tecnología, la principal novedad es el Sistema Integral para la Gestión de Incendios con 2,5 millones de euros para tener simuladores de evolución de un incendio. La inteligencia artificial te permite adelantarte a cómo va a evolucionar el incendio para diseñar con antelación la estrategia de ataque. También incorporamos este año el sistema de comunicaciones digitales que permite una geolocalización de las personas a lo que añadimos los ‘dronster’, un dron terrestre que permite hacer labores de desbrozamiento de manera remota en zonas donde los efectivos humanos correrían un gran peligro.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante la entrevista concedida a Huelva Información. / Alberto Domínguez

P.- Detrás de la mayoría de los incendios está la mano del hombre, de forma intencionada o por negligencia, sin ir más lejos en Huelva esta semana se han producido varios incendios en la misma zona ¿qué se puede hacer?

R.- Quiero mostrar mi preocupación por lo que está ocurriendo estos días, especialmente en Huelva, todos los días tenemos tres o cuatro incendios en la misma zona. Cuando extinguimos uno aparece otro en la zona de Moguer y Lucena del Puerto. Hay que ser prudente pero espero que las investigaciones que están realizando los cuerpos de seguridad, la Brigada de Incendios Forestales y la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía esclarezcan el origen del fuego que es dramático medioambientalmente y pone en peligro la vida de las personas. El pasado año, sólo el 3,41% de los incendios se originaron por causas naturales. Debería de haber una reflexión desde el punto de vista punitivo porque hoy es muy difícil que el responsable de un incendio asuma las consecuencias que debe. Soy partidario de una reforma legal que conlleve responsabilidades penales más contundentes a los que ponen en riesgo la vida de las personas y el medio ambiente.