Un año sin Juan José Domínguez: El decano de todos

Hace un año, el 23 de febrero de 2022, la abogacía onubense, andaluza y española perdía a uno de sus grandes referentes: Juan José Domínguez Jiménez. Durante cuatro décadas formó parte de la Junta de Gobierno de Colegio de Abogados de Huelva, ICAH, 27 de ellos como decano de una institución que ha querido rendir un cálido homenaje a su memoria. Pero, no han sido únicamente sus compañeros de profesión y del ámbito judicial los que han mostrado admiración por su legado, numerosos colectivos de distinta índole han querido estar presentes en este encuentro.

Juan José Domínguez, tuvo una vida plena, durante 68 años ejerció la profesión que amaba: la abogacía. Pero eso no le limitó para participar activamente en un sinfín de actividades relacionados con el mundo de la cultura, del deporte, de las cofradías, de la política o de la comunicación, entre otras facetas.

Durante su trayectoria, Domínguez recibió numerosos reconocimientos, como la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, concedida por el Consejo de Ministros. La Medalla de Huelva concedida por el Ayuntamiento que, años después, también aprobó poner su nombre a una calle de la ciudad. La que da acceso a la Plaza de los Abogados en la que se encuentra la sede colegial.

La última vez que recibió el cariño público del colectivo profesional, fue en la entrega de insignias a quienes que cumplían 25 años de ejercicio, en noviembre de 2021. Domínguez se dirigió a sus compañeros con gran emoción y fue contestado con una gran ovación que terminó con todo el aforo poniéndose en pie, en señal de respeto, admiración y cariño.

El decano de ICAH, Fernando Vergel, amigo personal de Juan José Domínguez y con el que compartió más de cuatro décadas en la Junta de Gobierno de la institución colegial, ha querido agradecer a todas las personas, instituciones y colectivos que han participado en este reconocimiento. Juan José, "era un genio, todos los que lo conocimos sabemos que era un ser único. Su recuerdo sigue vivo y con esta publicación hacemos visible tan solo una pequeña parte de todo lo mucho y bueno que hizo durante su vida".

La revista que publica el Colegio de Abogados de Huelva se titula El decano de todos y en ella pueden leerse las firmas de la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, la del decano, Fernando Vergel, del presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Pontón, el fiscal jefe, Alfredo Flores, la secretaria coordinadora, Aurora Marín, del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, los ex alcaldes, Pedro Rodríguez y Juan Ceada, el ex presidente de Diputación y abogado, Jaime Madruga, el decano del Colegio de abogados de Cádiz y ex presidente del Consejo Andaluz, Pascual Valiente, el vicepresidente de la Academia Iberoamericana de La Rábida, José María Ramos, el decano emérito del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, la decana del colegio de Procuradores de Huelva, Inmaculada García, el ex hermano mayor de la Hermandad de Los Estudiantes, Francisco Jiménez Mier, el investigador especializado en el Recreativo de Huelva, Antonio La O y la periodista, Rosa Font.