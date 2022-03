Las andaluzas presumen de logros y buscan marcar nuevos referentes

El presidente de la Junta y tres máximos representantes de sendas consejerías, es una representación que da buena cuenta de la importancia de la entrega de los Premios Meridiana que concede el Ejecutivo autonómico desde hace 25 años. Se trata de galardones que pretenden reconocer la lucha de personas y colectivos en favor de la igualdad real y de marcar nuevos objetivos de cara a conseguir, el palabras de Juanma Moreno “que comportamientos repetidos en generaciones anteriores, no se ven reflejados en aquellas que no deben continuarlos”. Fueron 16 distinciones, cada cual más emotiva, en una jornada reivindicativa y de reconocimiento, con rostros conocidos y mujeres con cualidades que marcan el camino a otras que seguirán en esa senda para conseguir una sociedad más libre.

Aún saltando el protocolo que obliga a comenzar con el presidente de la Junta, no sería justo no señalar el poderoso discurso de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz. El que posiblemente sea su testamento político, ya que es más que previsible que no vuelva a repetir una intervención en los premios Meridiana del año que viene, dejó una intervención para no olvidar. Con estilo poético, pero sin caer en la cursilería, hasta el propio Juanma Moreno dijo al comenzar el suyo que “la próxima vez hablaré yo antes” o la presentadora de Antena 3 galardonada, la gaditana Sandra Golpe, reconoció haberse emocionado escuchándolo.

Ruiz habló con el corazón en un repaso “a los tres últimos años en los que aún recuerdo aquellos versos, en forma de nombres de mujer, a quienes ayudamos a volver a sonreír y a todas con las que llegamos tarde”. Suyas fueron las puyas a “aquellas palabras pronunciadas en el Parlamento en el que por primera vez me aplaudieron todos los grupos menos uno”, aquellos “llamamientos a la unidad por encima de quienes niegan esa lacra” y de agradecimiento al presidente de la Junta “por haberme sentido respaldada y, sobre todo libre”.

Hasta en cinco ocasiones fue interrumpida con aplausos en una entrega de galardones que comenzó con ese llamamiento a la valentía, a la unidad, a la lealtad que ha encontrado en ese camino que terminará en breve: “he transitado por un camino con ganas, ilusión y equipo; he sufrido con su dolor y miedo y quiero agradecer a todas las mujeres que me han acompañado, que han dejado de ser invisibles”.

Después de esas palabras, la entrega de galardones fue un repaso por la influencia de las mujeres en todos los ámbitos, desde la educación y valores de igualdad, a los medios de comunicación, la empresa, la inclusión social, al I+D+i, la producción artística, cultural y deportiva, al lucha contra la violencia de género, antes de concluir con la entrega del premio de honor ‘Carmen Olmedo Checa’ a Juan Ignacio Paz Rodríguez, un psicólogo que lleva en el Instituto Andaluz de la Mujer más de 30 años y que lo recogió con todos los presentes en la Casa Colón puestos en pie.

Tomó la palabra el presidente de la Junta de Andalucía, que hoy preside el Consejo de Gobierno en el monasterio de La Rábida con un recuerdo a quienes padecen la “intolerable invasión de Ucrania por parte de Putin. Quiero decirles a los ucranianos que viven con nosotros y a los miles que vendrán que aquí tienen las puertas abiertas de una sociedad como la andaluza que les espera con los brazos abiertos para darles todo el cariño y el respaldo que merecen”.

Moreno comenzó con el reconocimiento de lo conseguido, “buena prueba son los galardones que entregamos”, aunque también apuntó hacia “todo lo que queda por conseguir”. Desde su propia experiencia vital –“tengo dos hermanas y una madre que tuvo que luchar con muchas dificultades cunado abrió su pequeño negocio”– el presidente de la Junta quiso poner el acento en las nuevas generaciones “que deberían no repetir comportamientos propios de otras épocas, ya que han tenido las oportunidades para poder entenderlo”.A su juicio “ese techo de cristal todavía queda lejos, con objetivos por cumplir y que estoy seguro de que entre todos los andaluces lo lograremos”.

El presidente de la Junta apuntó a que continuará la tarea de “visibilización, inversiones, normativas y recursos para tratar de que todos esos sueños que habéis planteado en vuestras vidas, puedan convertirse en realidad, como sociedad entera, para que hombres y mujeres consigamos erradicar la violencia de entre nosotros”.

Fue la presentadora de televisión, Sandra Golpe, la que pronunció el discurso de agradecimiento en nombre de todas las galardonadas, que suponen “un llamamiento a que todo lo que se propongan las mujeres y las niñas, es posible, se puede conseguir con el trabajo y con la implicación total”. A petición de “varias de las premiadas”, la presentadora quiso hacer un llamamiento “a conseguir la sororidad, a no ponerse ningún límite para continuar escalando, algo en lo que tenemos que estar acompañadas por todos, porque esta sociedad no se puede permitir desaprovechar el talento de la mitad de su población. Hay referentes como las que estamos hoy aquí, en todos los campos de la vida y tenemos que tener claro que todo lo que nos propongamos es posible, que se puede conseguir derribar barreras, las que nos quedan. Estos premios Meridiana son lo mejor que Andalucía tiene que ofrecer, como antes lo hicieron nuestras madres y nuestras abuelas”.