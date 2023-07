24 de julio de 1996: La anciana que "vivía encerrada en un piso de Huelva sin agua ni alimentos"

Bucear por la hemeroteca de Huelva Información significa encontrar historias de todo tipo, como la terrible denuncia que en 1996 hicieron familiares de una anciana de 90 años por "vivir en condiciones infrahumanas".

"¿Mantienen encerrada a una anciana entre cuatro paredes? Familiares denuncian que vive en un piso de la onubense Isla Chica sin agua y sin alimentos", rezaba el titular que un día como hace 27 años.

Una mujer, Maribel F., denunciaba a su hermana, Francisca F. ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Huelva por el abandono y la situación infrahumana en la que esta mantenía a la tía de ambas, María F., de casi 90 años, y que vivía encerrada en un piso de la calle Mulhacén que no disponía de agua corriente desde hacía siete meses y a la que, según la denuncia, apenas daban de comer una vez al día.

La anciana vivía en el tercer piso de un edificio de la Isla Chica con su sobrina, Francisca F., a la que crio desde que era una niña y el compañero sentimental de esta. Toxicómanos ambos y sin trabajo, residían en un piso alquilado. Los vecinos contaban a este periódico que la situación en la que vivían era caótica. "El estado de suciedad y miseria es evidente; el suministro de agua fue cortado hace siete meses por falta de pago y desde entonces la anciana vive en unas condiciones higiénicas y sanitarias verdaderamente lamentables y mucho más perjudiciales teniendo en cuenta la edad de la anciana", relataban los vecinos.

La anciana se pasaba encerrada en su dormitorio todo el día, desde que su sobrina y su compañero salían por la mañana, hasta el anochecer. La mujer permanecía completamente sola en la vivienda con el único consuelo del balcón del que disponía su habitación para entretenerse, sin agua para beber y sin alimentos.

La denuncia que interpuesta por Maribel F. contra su hermana fue registrada en el Juzgado el 25 de junio de 1996, pero desde que lo hizo no volvió a saber nada de la situación de su tía ni de las pesquisas que la Policía y el Juzgado estaban realizando. "Cada vez que llamo por teléfono para saber lo que ocurre y que me digan si han sacado a mi tía de allí, en el Juzgado no me dicen nada, solo contestan que tienen muchos casos que atender antes que el mío y que este no es tan prioritario".