Para amantes de lo macabro

La serie de cómics Brutal, con guion de Kei Koga y dibujos de Ryo Izawa, está protagonizada por Dan Hiroki, un brillante miembro del cuerpo de policía de Tokyo, que hace gala de su particular forma de impartir justicia. Esta serie de manga tiene una estructura simple, pero también goza de una trama muy elaborada, que narra los sucesos que transcurren diez años antes que los que se cuentan en Trace, otra serie de Kei Koga, que está protagonizada por Reiji Mano, un experimentado forense del laboratorio criminalístico de Tokio cuya familia fue violentamente asesinada cuando él era pequeño, y pretende tomarse la justicia por su mano. La serie Brutal es muy gore, y como su propio título indica, brutal. El protagonista de estas páginas es muy interesante, sádico y misterioso, una combinación que aspira a mantener a los lectores en vilo durante toda esta obra. Pero eso sí, Brutal no es una obra recomendable para personas sensibles.

Dan Hiroki es un detective de homicidios brillante, el mejor de su promoción, y también es el hijo del superintendente general de la Policía. Es un joven prometedor, que parece estar destinado a tener una carrera meteórica hasta los más altos cargos del escalafón policial. Tiene a todo el departamento a sus pies. Es conocido por su éxito laboral, su apariencia y su comportamiento inmaculado con la gente.

Pero lo que nadie sabe es que tiene un secreto, que consiste en que en su tiempo libre se dedica a impartir la justicia a su manera: es el mayor asesino en serie del país, que ha matado a más de cien personas y que, hasta ahora, ha logrado escapar a las redes de la Ley. Su forma de actuar es muy sencilla, pero a la par muy efectiva; tiene una casa en la montaña, con muy poco contacto con el exterior, donde se encuentra un horno de alfarería donde puede hacer tazas terribles y quemar cadáveres por igual.

La motivación que mueve a Dan Hiroki es muy simple: le gusta ver el rostro de aquellos que sufren a punto de morir, disfruta con ese fetiche, y si con ello ayuda al prójimo, ¿por qué no seguir haciéndolo? La imagen de Dan Hiroki es la de un caballero intachable en traje chaqueta, que se mancha las manos de sangre si encuentra la presa adecuada.

Está claro que Brutal no es apropiada para todo el mundo. Hay que tener nervios de acero y un estómago a prueba de bombas para soportar un contenido que, aunque no sea explícito, sí que es algo a tener en cuenta antes de la lectura de las ocurrencias de una mente desviada en el sentido de la justicia, que lleva a cabo muertes, y vejaciones varias. Los crímenes cometidos van desde violaciones, asesinatos o canibalismo hasta lo más duro que se pueda imaginar. Por esta razón, cuando el culpable está ante Dan Hiroki, este detective no tiene ningún escrúpulo a la hora de llevar a cabo sus torturas y castigos.

Brutal: Confesiones de un detective de homicidios es, como ya desde su propio título se indica, una historia repleta de violencia explícita y mucha sangre. El personaje protagonista de este manga decide terminar con algunos expedientes policiales a su salvaje manera.

Cada capítulo de este manga suele estar dedicado a un caso distinto, aunque hay ocasiones en las que un par de capítulos se dedican a resolver una misma trama. Primero se expone el caso o el delito, y luego vemos cómo llega a oídos del detective de homicidios Dan Hiroki, quien decide cómo va a llevar a cabo su plan, y lo vemos en todo su esplendor.

El dibujo, al igual que la trama, es bastante explícito. El autor no se corta a la hora de reflejar las torturas y los crímenes, por lo que esta serie no es apta para todos los corazones ni estómagos sensibles.

Brutal: Confesiones de un detective de homicidios es una lectura idónea para los fans de las historias criminales y los personajes complejos. La dinámica de la narración consiste en que en cada entrega es presentado un caso nuevo y diferente, donde podremos ver escenas muy sádicas, pero también conoceremos más sobre el personaje y por qué motivo se dedica a impartir justicia mediante esos métodos. El protagonista, Dan Hiroki, es el eje central de la trama, sus motivaciones y el ocultamiento de su verdadera personalidad a los ojos de los demás.

