El alcalde de Almonte denuncia la situación del paseo marítimo de Matalascañas: "No me puedo callar más"

El alcalde de Almonte, Paco Bella, ha publicado en su perfil de Facebook un vídeo en el que se observan como las olas golpean contra el paseo marítimo de Matalascañas, provocando grandes socavones. El post viene acompañado de un mensaje que comienza aludiendo a que "como alcalde no puedo callar más".

En la grabación, de apenas 40 segundos, se ve los destrozos de un trozo del paseo de Matalascañas, que se encuentra cortado por una cinta de la Policía Local que prohíbe el paso.

"Como alcalde no puedo callar más. Los temporales están destrozando el paseo marítimo de Matalascañas ante la mirada impotente de vecinos, comerciantes y visitantes", comienza su alegato Bella.

Las olas azotando el paseo marítimo de Matalascañas

"Cada día que pasa se pierde patrimonio público, seguridad y futuro", prosigue el alcalde almonteño antes de pasar a exigir medidas al Gobierno central: "Y es importante decirlo alto y claro: solo el Estado tiene los medios técnicos, económicos y competenciales para evitarlo. El Ayuntamiento no puede actuar en el dominio público marítimo-terrestre. No es una excusa, es la ley".

Tras esto, recuerda los pasos dados para solucionar este problema: "Lo hemos pedido en innumerables ocasiones: por escrito, en reuniones, con informes técnicos, con advertencias claras del riesgo. No estamos hablando de una obra nueva ni de un capricho político, sino de evitar que una infraestructura pública se venga abajo".

"La arena que hoy se está echando en la playa llega ocho años tarde. Y aun así, bastaría con desviar mínimamente la manguera hacia la zona más castigada para paliar los efectos del temporal y proteger el paseo marítimo. Les pedimos que así lo hicieran, que empezarán a echar arena en la zona de mayor riesgo, y se negaron a ello", continúa el edil almonteño.

Así, explica que "mientras el mar avanza y el paseo se rompe, alguien ha decidido no intervenir, pese a que la solución técnica es sencilla y conocida. Y esa decisión tiene consecuencias muy reales para este municipio. Aquí no hay colores políticos, hay responsabilidad institucional".

Finaliza el post anunciando las medidas que va a tomar el municipio onubense al respecto: "Y Almonte no merece este castigo ni este abandono. Desde el Ayuntamiento vamos a gastar 500.000 Euros de fondos municipales y 300.000 Euros de subvención de la Dana para el arreglo de una parte, ante la pasividad del Gobierno. Pero no es suficiente. Seguiremos exigiendo lo que es justo. Hasta el final".