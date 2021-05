El alcalde de Huelva cree que tras las primarias del PSOE-A "lo importante es que salga un partido unido"

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha remarcado que, a su juicio, lo deseable, tras el proceso de primarias en el PSOE-A para la elección del candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, es que "salga un partido unido". Al regidor lo que le gustaría es que, el día después de las primarias, "no salga un partido dividido" en el que "o estás conmigo o contra mí". Se trata, como ha proseguido, de "sentir que estamos en un proceso de construcción y no de desunión".

Así lo ha puesto de manifiesto Cruz a preguntas de los periodistas sobre las primarias, de manera que ha reiterado que, a su entender, hay que vivirlo como "la construcción" de un proyecto que ofrecer a la ciudadanía y así poder "recuperar el gobierno de la Junta y poder desarrollar nuestras políticas".

Cruz, que no ha querido decantarse por ninguno de los candidatos, ha explicado que "esto no es cuestión de mojarse" o decir la orientación del voto de cada uno ya que "queda mucho que escuchar". "Cada militante tiene su voto", por lo que, para el alcalde onubense, "no hay referentes en las primarias" porque, dentro del partido, "nos conocemos todos" y cada militante tendrá su opción.

De hecho, de los tres candidatos en liza tras la incorporación de Luis Ángel Hierro, Cruz ha recordado que conoce personalmente tanto a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, como al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ya que con ambos ha compartido responsabilidades de gobierno en distintos niveles. Así las cosas, el alcalde ha incidido en que lo importante es que, una vez concluido el proceso, todos, independientemente de a quién votaran, se sientan "reconocidos" en dicho proyecto.

Por otro lado, cuestionado por si va a concurrir al proceso que se abra en Huelva para la secretaría general del PSOE onubense, Cruz ha señalado que queda "una eternidad" para este proceso y ha recordado que se encuentra centrado en los proyectos de la capital. No obstante, ha hecho alusión al calendario congresual y ha indicado que primero se celebrará el federal, luego el regional y después los provinciales, por lo que la previsión es que el congreso en Huelva se celebre a primeros de 2022.