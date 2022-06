El Ayuntamiento saca adelante los Presupuestos que abordan "los retos" de Huelva

El PSOE saca adelante los Presupuestos Municipales para 2022 con el voto en contra de todos los grupos de la oposición. Todas las enmiendas presentadas fueron rechazadas en el Pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Huelva.

El presupuesto para 2022 (incluidas las empresas municipales) asciende a 175.099.726,16 euros, lo que supone un incremento de casi 6 millones de euros respecto a las cuentas de 2021, el mayor presupuesto realizado por el equipo de Gobierno desde 2016, año en el que las cuentas municipales ascendieron a 124 millones de euros.

Respecto a la deuda, las previsiones del equipo de Gobierno son que al final de este ejercicio presupuestario se logre un nivel de endeudamiento inferior al 110%.

La primera teniente de alcalde y responsable del área de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales, María Villadeamigo, señaló que son unos presupuestos para "avanzar hacia la Huelva que queremos, comprometidos con las personas y con una ciudad sostenible". Indicó que mantienen su política de contención fiscal sin subir los impuestos y tasas municipales.

Subrayó que son una cuentas municipales sensibles con las necesidades de los onubenses, de "actuar de frente ante las adversidades de las familias conjugado con las inversiones de la ciudad, en avanzar hacia la Huelva hecha para las personas, disfrutable y accesible".

Villadeamigo explicó que se mantiene el escudo social, "son Presupuestos especialmente sociales, pensados para las personas, para disminuir las desigualdades sociales", y se apuesta por la creación de empleo y el apoyo a los sectores económicos, por los servicios públicos "de calidad" y por las empresas públicas, y por convertir a Huelva en una ciudad moderna, dotándola de mayores equipaciones infantiles y de zonas de bajas emisiones.

Estos presupuestos son "un instrumento necesario para conseguir una auténtica transformación urbana, con la implantación del nuevo PGOU, el Plan de Movilidad y la finalización de los proyectos de la Edusi". Se pretende convertir a Huelva "en una ciudad de referencia, son unos presupuestos determinantes dirigidos a las personas".

La responsable del área de Economía resaltó que son unas cuentas municipales que apoyan las fiestas patronales, la dinamización cultural, el deporte, "son unos Presupuestos completos, valientes, que miran a las personas y a la transformación de la ciudad".

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, manifestó que se apuesta por la presencia de la industria, por el desarrollo y crecimiento en el sector. Comentó que se va a implantar una actividad industrial centrada en la economía circular, en el reciclaje y la utilización de recursos naturales.

Cruz aseguró que los presupuestos abordan retos de la ciudad, como la transformación urbana, la generación de oportunidades de empleo, mejores servicios públicos, la apuesta por las tradiciones y la cultura, por la fortaleza económica, por una Huelva referente en lo cultural, deportivo y gastronómico, una Huelva moderna y de progreso, solidaria, sostenible y accesible. Resaltó que estos presupuestos "son el soporte de los proyectos que están en marcha".

Los grupos de la oposición criticaron el retraso en la presentación de los presupuestos. El concejal no adscrito Jesús Amador lamentó que se lleven a Pleno para su aprobación el 10 de junio, y subrayó la necesidad de que "sean participativos" y estos "son cerrados". Planteó un Plan de Cuidados para lo cual propuso dedicar el 0,5% del presupuesto, sacarlo de las partidas para actuación protocolaria, alumbrado extraordinario de Navidad, sueldos de grupos políticos, de la Escuela Taurina, del Recreativo y del Consejo de Hermandades.

El concejal no adscrito, Néstos Santos, recordó que "Huelva es una tierra de oportunidades" pero "es importante saber gestionarlo con buenas políticas económicas", a lo que añadió que "Huelva es un paraíso por explotar que también hay que convertir en nicho de inversiones" y para ello "hay que dar seguridad jurídica".

Para el portavoz del Grupo Municipal de Vox, Wenceslao Font, los Presupuestos "llegan tarde y en mal momento, el equipo de gobierno presenta las cuentas a comienzo de la segunda mitad del año y lo hace precipitadamente", por lo que Vox presentó una enmienda a la totalidad para que se presentara un nuevo proyecto de Presupuestos "que sea real y se ajuste al objetivo", en el que los ingresos y previsiones "no sean infladas".

El portavoz del Grupo Municipal Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, los definió como unos presupuestos continuistas, "se continúa con un modelo económico que data de los años sesenta, de las industrias contaminantes". Respecto al empleo, argumentó que "no son los adecuados" para frenar el desempleo existente en la ciudad.

Mesa de la Ría presentó enmiendas sobre propuestas aprobadas en anteriores Plenos que no tienen reflejo en los Presupuestos. El alcalde invitó a Gavilán a analizar la manera de darle cobertura en las cuentas municipales de 2022.

La portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos, Mónica Rossi, abogó porque el Pleno para la aprobación de próximos Presupuestos Municipales se celebre en noviembre o diciembre para "no estar con un presupuesto prorrogado". Criticó que sean "unos presupuestos continuistas, más de lo mismo con más dinero" y que no sean "unos presupuestos participativos entre los grupos municipales y la ciudadanía". Considera que "no se ve claro hacia dónde quiere ir la ciudad, no se apuesta por la industria renovable y en inversión no se equilibra a los barrios".

En relación al Recreativo, Rossi incidió en que "no podemos seguir dando dinero a un club deportivo, hay que buscar alternativas y ese dinero destinarlo a otras cuestiones".

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Guillermo García de Longoria, comentó que el Presupuesto Municipal de 2022 "está desubicado como el Carnaval de Cádiz". Aseguró que "este Presupuesto no es el mejor plan para la ciudad, es ineficaz, no soluciona las necesidades de los onubenses, los Presupuestos deben ser dialogados y no impuestos". Reconoció que "son los mejores presupuestos que María Villadeamigo ha hecho pero eso no significa que sean los mejores y los más eficaces".

El portavoz del Grupo Municipal del PP, Jaime Pérez, recalcó que "los Presupuestos llegan tarde, es un retraso injustificado". Según Pérez, Huelva "necesita de un Ayuntamiento más ágil" y que dé "respuesta a los problemas reales". Cree que estas cuentas municipales "no nacen para dar soluciones" porque si fuera así "hubieran llegado a tiempo". En relación a los servicios públicos de calidad, dijo que "carecen de elementos que garanticen ello". Destacó que "la lucha contra la pobreza debe ser una política fundamental" y estos "no son los Presupuestos de la lucha contra la pobreza".

Argumentó que los Presupuestos "deben ser un motor y no un freno para la inversión y el empleo". Defendió que el Puerto de Huelva "puede convertirse en un aliado" del Ayuntamiento de Huelva.