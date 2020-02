Los acusados del crimen de El Campillo asumen su participación en los hechos

Los cuatro acusados de torturar y matar en septiembre de 2016 al anciano de 78 años José Rachón, que era el guardés de la finca Calero de El Campillo, tras acceder a ella para robar han reconocido esta mañana su participación en los hechos.

En el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Huelva ante un tribunal del jurado, los cuatro han asumido el relato de la Fiscalía que, en principio, ha solicitado para ellos prisión permanente revisable por un delito de asesinato, aunque ha dejado la puerta abierta a una posible modificación de la petición de condena por la colaboración de los acusados.

En su declaración, solo a preguntas de sus abogados, han coincidido en señalar que estaban juntos el día de los hechos y que habían consumido drogas y alcohol antes de llegar a la finca, sin dar muchos más detalles sobre lo que allí sucedió.

Uno de ellos, José Almansa, ha reconocido haber dado a la víctima un golpe cuando abrió la puerta y ha negado que participara en la posterior agresión.

Tras ellos ha prestado declaración como testigo el menor que también participó en los hechos y que ya fue juzgado y condenado, quien ha señalado que al único que vio golpear al anciano fue a Daniel Leroy Oliva, mientras el resto se dedicaba a rebuscar en la casa en busca de dinero.

Ha asegurado que él pensaba que el guardés estaba muerto y ha relatado que cuando volvieron a Minas de Riotinto, Daniel Leroy se lamentó de que no habían conseguido dinero y dijo: "Al menos nos hemos divertido".

El juicio se ha celebrado a pesar de que esta mañana la acusación particular confiaba en poder llegar a un acuerdo con las defensas al objeto de no dilatar el proceso, algo que finalmente no ha sido posible.

Los hechos, según el relato de la fiscal, tuvieron lugar el 31 de agosto de 2016 cuando los acusados y el menor planearon ir a la finca Calero de El Campillo porque uno de ellos había escuchado que el guardés tenía allí una importante suma de dinero.

Tras parar en un bar y robar alimentos y bebidas por más de 250 euros, llegaron a la finca alrededor de las 4:00 y mientras el menor y tres de ellos se escondían, el otro llamó a la puerta, momento en que la víctima salió con un palo de fregona de la caseta para defenderse.

En ese momento, José Almansa le propinó un fuerte puñetazo que lo dejó inconsciente, momento a partir del cual "comenzó un calvario" para esta hombre ya que fue "fue maltratado, golpeado y torturado para que dijese dónde se encontraba el dinero" hasta aproximadamente las 7:00, según la fiscal. Tras registrar toda la vivienda, se marcharon dejando a la víctima tirada en la puerta, aún con vida, si bien falleció poco después.

Como botín, se llevaron dos motosierras, un televisor de plasma, varias cajetillas de tabaco y el DNI y la cartilla bancaria de la víctima.