La actualización ‘No Mans Sky: Beyond’ llega el próximo miércoles 14 de agosto

La desarrolladora Hello Games ha anunciado que el 14 de agosto se lanzará No Man’s Sky: Beyond, la nueva, ambiciosa y más grande actualización de No Man’s Sky hasta la fecha. Esta actualización añadirá No Man’s Sky Online, la esperada experiencia online expandida que permitirá que los jugadores de todo el mundo puedan encontrarse y jugar juntos a lo largo y ancho del extenso universo del juego.

También se sumará compatibilidad plena con VR para usuarios de PlayStation VR y visores compatibles con Steam VR, como Oculus Rift y HTC Vive.

“Juega en el multijugador y saluda casualmente a tus amigos sin Realidad Virtual o choca los puños con tus compañeros de Realidad Virtual”, comenta la compañía para revelar qué jugadores con y sin VR podrán jugar juntos.

No Man’s Sky: Beyond será gratuita para todos los jugadores actuales de No Man’s Sky, sin importar que sean de PC, PlayStation 4 o Xbox One.