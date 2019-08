El abogado de los policías de Punta recurrirá la sentencia ante la Audiencia

La acusación particular va a recurrir en apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Huelva por el caso de la agresión a los policías locales de Punta Umbría el pasado 7 de agosto en la zona de los apartamentos Calypso. Así lo avanzó ayer a Huelva Información el abogado de los agentes, Juan R., quien muestra abiertamente su disconformidad con el fallo judicial.

"Se nos ha quedado un mal sabor de boca, y no solo a nosotros sino a toda la ciudadanía", expresó a este diario. El letrado entiende que el magistrado José Manuel Balerdi "ha aplicado todos los beneficios posibles a favor del reo y como no lo comparto, vamos a recurrir y que la Audiencia decida".

Para el jurista, la resolución judicial no atiende "al sentido común, creemos firmemente que dos años y siete meses de prisión para Fernando C.M. hubiera sido lo más justo".

Es más, recuerda que el mismo magistrado impuso una condena de dos años de prisión el pasado año a un hombre por robar dos bombonas de butano en Cartaya en dos días distintos, por lo que le atribuyó la autoría de un delito continuado de robo con fuerza. "Esto es un delito de sangre", observa Juan R.

Asimismo, el abogado de los policías locales puntaumbrieños considera que "no es razonable que se le imponga la pena mínima por arrepentimiento, porque si se ha arrepentido es porque no le quedaba otra, estaba todo grabado, pero has acuchillado a una persona y acuchillada está, eso es irreparable", apostilló.

El letrado estima que el arrepentimiento solo debe aplicarse a delitos materiales, no a delitos de sangre; si luego pasa algo, igual hay que pedir responsabilidades al juez".

Ahora tiene un plazo de cinco días para presentar el recurso ante la Audiencia, pero va a solicitar antes la grabación del juicio, lo que dilatará el plazo. Entre las alegaciones, pedirá al tribunal que revise las penas, que se prohíba la tenencia y el porte de armas a Fernando C.M. y que se incremente la valoración de las secuelas del subinspector para aumentar la indemnización.

La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, indicó por su parte a través de un comunicado que "no podemos estar de acuerdo" con la sentencia "porque estamos hablando de hechos muy graves". En este sentido, dijo que "nos quedamos perplejos" ante la resolución judicial.

Águedo recalcó que "se van a utilizar todos los mecanismos que nos ofrece el estado de derecho para poder alcanzar una sentencia más contundente contra el agresor".