Berlín muestra otra obra de Wild Welva

El arte urbano de Seba Ventana, conocido artísticamente como Wild Welva, sigue traspasando fronteras. Una nueva obra, protagonizada por sus expresivos animales, se puede ver desde el pasado mes de diciembre en un rincón de la ciudad de Berlín. En esta composición, llena de mensaje y crítica social como todos sus trabajos, se puede apreciar a una lechuza saliendo por una ventana con un ratón en el pico.

Con ésta son tres las pinturas de Wild Welva que tienen como espacio expositivo las calles de la capital alemana. La primera que llegó a Berlín fue una composición con dos flamencos volando, que se instaló en el año 2015, a la que siguió, en 2017, la de una rana con un molino de viento en la espalda.

El pasado verano fue París el lugar elegido para mostrar otro de sus trabajos. Éste gira en torno a un animal vinculado directamente con Doñana, el lince ibérico, sobre cuya cabeza levita un corazón.

Tiene además obras en Nueva York, Londres, Edimburgo, Bristol, Reikiavik y otros lugares de Islandia y en el Algarve portugués. En España, aparte de en Huelva y provincia, en Sevilla, Penelles (Lleida) y La Victoria (Córdoba).

El artista no duda en participar en festivales de arte urbano por distintos puntos de la geografía española y en seguir trabajando para hacer más atractivos con sus pinturas lugares degradados y abandonados de Huelva.

Su colección de animales se amplió en los últimos meses en la capital onubense con creaciones protagonizadas por un lobo, en las laderas del cabezo Mondaca, y por una tortuga, en cuyo caparazón hay chimeneas echando humo, en Marismas del Odiel.

El autor sigue, a través de las redes sociales, el estado en el que se encuentran sus pinturas, “la gente se hace selfies con los animales y las sube y puedo ver su evolución, si se conservan bien o no”.

El trabajo de Seba Ventana está obteniendo un gran reconocimiento a nivel internacional. La plataforma especializada en arte urbano I Support Street Art incluyó una de sus obras, Global Warning, que pintó en Penelles (Lleida), en su Especial Colección de Arte Urbano 2018. También se encuentra en esta selección otra de Man o Matic, Don Quixote, realizada en Atenas. Aparte, el libro Bestiaire Urban, de la editorial francesa Tana Editions, contiene algunos de sus animales.

La trayectoria pictórica de Wild Welva está recogida en el libro Back to the wild (Vuelta a lo salvaje), de la editorial El Libro Feroz, en el que a través de fotografías se puede hacer un recorrido por todas sus creaciones, desde las primeras que realizó en la capital onubense en 2015, tres bebes con cabezas de ciervo, cabra y lobo, las únicas que pintó mezclando cuerpos de humanos y animales, hasta la tortuga con chimeneas en su caparazón, que hizo el pasado mes de noviembre también para la capital onubense.

No está en el libro la obra de la lechuza expuesta en Berlín. Back to the wild, que está escrito en español e inglés, está divido en dos partes, en la primera la periodista Rocío González aborda la figura de Seba Ventana y su proceso de creación de las obras. La segunda parte está conformada por las fotos de sus trabajos.

“Es un libro con sello ecológico, se ha hecho con mucho cariño y dedicación”. La tirada es de 400 ejemplares, “no es limitada pero se ha querido hacer un poco exclusivo”. Está diseñado como “un libro-objeto”.

El arte urbano es efímero, “el original se pierde y así queda recogido como un documento gráfico que se puede tocar”.

No es el primer libro que se publica sobre la obra de Seba Ventana. La Universidad de Huelva inauguró en 2016 la colección Cuadernos de artistas, que edita el Área de Cultura, con este autor de arte urbano. En el campus del Carmen Wild Welva realizó cuatro composiciones con sus animales utilizando para ello fachadas de distintos edificios universitarios. En este otro volumen se recoge su trayectoria pictórica hasta la colección efectuada para la Onubense.