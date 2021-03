Visibilidad para la "doble discriminación" que sufren las mujeres con discapacidad

“Las mujeres con discapacidad tenemos una doble problemática, una doble discriminación, porque todavía ser mujer y tener una discapacidad significa tener menos acceso a la formación, al empleo, sufrir más violencia... Ni siquiera llegamos a la igualdad con el resto de mujeres”.

Reclamaba así ayer la presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Huelva, Rocío Pérez, la necesidad de reivindicar desde su colectivo la celebración del 8-M, “como el día en el que siempre intentamos recordar que las personas no somos estandar, que las mujeres no somos la mujer, somos muchos tipos de mujer y todo tiene que estar pensado para toda esa diversidad”.

La visibilidad vino este día de la mano de la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, que visitó en Huelva la sede de la Asociación Luna, integrada en Cocemfe, para reivindicar el trabajo hecho en estos colectivos.

La ex presidenta de la Junta de Andalucía, acompañada por el alcalde, Gabriel Cruz, hizo un alegato en su intervención ante la prensa contra “quienes quieren dar pasos atrás”. “No hay sitio para esos retrógrados reaccionarios que no comparten la mitad del talento que suma la otra mitad del talento, y de que juntas y juntos somos más fuertes y una sociedad mejor”, apuntó Susana Díaz.

El alcalde, por su parte, ahondó en la necesidad de acabar con esa brecha entre géneros y reclamó especialmente la atención para un colectivo doblemente discriminado como el de las mujeres reunidas en torno a Cocemfe.