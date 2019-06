Vecinos y docentes reclaman a la Junta el colegio público del Ensanche

Docentes y vecinos del barrio de Pescadería se ha unido en la reclamación a la Junta de Andalucía del colegio público proyectado en una parcela del Ensanche Sur de la capital onubense. El centro, según recordaron a las puertas de la Delegación de Educación, contaba con un presupuesto de 5 millones de euros “y se tenía que haber inaugurado en abril de 2019, pero no se ha puesto ni la primera piedra”.

Representantes de la Junta de Personal docente no universitario de la provincia de Huelva, encabezados por su presidenta, Isabel López, destacaron “el problema en cuanto a centros públicos que tiene la capital” y cómo por ello “se nos prometió, hace ya varios años, que se iba a construir un centro en la zona de Pescadería que todavía no ha visto la luz”.

Esa misma promesa es a la que remiten los propios vecinos del barrio, dicen, desde que allí se establecieron. “La población del barrio es joven, muy joven, y necesita un colegio de manera inminente”, apuntaba la presidenta de la asociación de vecinos, María Luisa Domínguez.

La última noticia que se tuvo del colegio público proyectado llegó en septiembre pasado. La Delegación de Educación, entonces con el socialista Vicente Zarza como titular, anunció que el proyecto estaba en proceso de redacción y que saldría a licitación “en septiembre u octubre”. Hablaba Zarza ya de una inversión comprometida de 4,7 millones de euros para un centro con capacidad para 675 plazas de Infantil y Primaria, en una parcela de 12.195 metros cuadrados, muy cerca de la gran rotonda que da acceso al Ensanche Sur desde Pescadería.

“No hay un duro en los presupuestos de este año para el barrio”, destaca la representante vecinal. “La Junta no ha puesto nada para construir el colegio que corresponde al barrio y no sabemos en qué situación estamos”.

La protesta incide en la inexistencia de oferta pública en el centro de la capital

Los vecinos dicen que hace dos meses que solicitaron una reunión con los nuevos responsables de Educación pero siguen esperando. Tras las elecciones autonómicas de diciembre pasado, el relevo en la Junta se hizo efectivo en enero, con el Gobierno formado por PP y Ciudadanos. También los docentes esperan hace tiempo para abordar esta cuestión. Y lo harán la próxima semana, en uno de los puntos del día de la reunión de la comisión de Educación que tienen programada para el próximo jueves 20.

“Lo que queremos destacar es la gran problemática que tiene Huelva y el centro en cuanto a los centros públicos. Es nuestra denuncia y nuestra demanda. Y queremos respuestas ya”, aseguró ayer Isabel López antes de leer la carta dirigida a la delegada territorial, Estela Villalba.

María Luisa Domínguez, por su parte, aportaba datos ante los periodistas para justificar su reivindicación: un tercio de la población del barrio es menor de edad, en fase de escolarización, entre un total de 1.582 vecinos que hay en la zona. “Colegios privados concertados sí hay en los aledaños del barrio pero no hay públicos, y no podemos obviar el derecho que tienen los padres de llevar a sus hijos a un colegio público que no tenemos”.

Hoy mismo hay una asamblea vecinal en Pescadería en la que se decidirán nuevas medidas a adoptar, para reclamar el colegio y para reivindicar otras dotaciones demandadas, como las pistas deportivas o “un centro cívico y social, como tienen todos los barrios de Huelva”. “Nosotros también pagamos impuestos”, recuerdan.