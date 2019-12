Varias agencias de viajes de Huelva sufren un 50% de anulaciones en las reservas a Lisboa

“Si la empresa lo hubiera hecho bien hubiese sido un filón para muchos años”. Esto es lo que piensa el presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes, perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Luis Arroyo, acerca de lo ocurrido con el parque temático de Navidad de Lisboa tras las denuncias de muchos ciudadanos tras no encontrarse lo que se esperaban. Los onubenses han sido grandes perjudicados de lo que pudo ser y no fue de Capital do Natal, un espacio que se vendió como el sueño de Navidad más parecido a Laponia para pequeños y mayores. La incidencia ha llegado hasta tal punto en la provincia onubense que “hay agencias que tienen un 50% de cancelaciones”.

Lo que quiere dejar claro Luis Arroyo es que las agencias de viajes “no hemos comercializado” el parque temático puesto que las entradas para su acceso sólo podían adquirirse “por venta directa”. Pero aun así estos negocios del territorio onubense han sido afectados puesto que a través de las agencias se llegaron a reservar muchos viajes hasta Lisboa, además de alojamientos, que ahora muchos de ellos se están cancelando. Luis Arroyo explica a Huelva Información que hay dos tipos de reservas, las reembolsables y las que no, por lo que algunas personas no han podido cancelar su viaje hasta Lisboa durante este mes de diciembre. También reseña la cuantía de grupos que han cancelado el traslado hasta la ciudad portuguesa.A pesar de la indignación de muchos onubenses que tildan como “estafa” lo que ha ocurrido con el parque temático de la Navidad, las agencias están animando a los clientes a que ejecuten su viaje hasta Lisboa ya que es una ciudad que en estas fechas, por su ambiente, “merece la pena”, además de las actividades que engrosan su amplio abanico de ofertas.

Aun así, el alza en las reservas para la zona portuguesa llega precedido de este año por el anuncio de la apertura de Capital do Natal, una Laponia portuguesa que finalmente no ha convencido a cientos de personas que atravesaron sus puertas o que incluso no llegaron a salir de su casa tras ver los vídeos de lo que allí les esperaba. Antes de que numerosos ciudadanos comenzasen a denunciar lo ocurrido, las reservas hasta Lisboa se habían triplicado desde la provincia de Huelva en comparación con el año anterior, según confirma el presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes, Luis Arroyo.

“En la promoción te ofrecen Laponia en Lisboa y organizas tu viaje con toda la ilusión del mundo para luego encontrarte con este engaño”, señaló a este periódico José Antonio Cordero, uno de los afectados con ocho entradas en su poder y una inversión de 176 euros. Su intención es “no ir y por eso estamos moviendo todo lo necesario para que nos devuelvan el dinero porque sabemos que otras personas lo han conseguido”. De no ser posible, “iremos para disfrutar de Lisboa y aprovecharemos para ir poner una reclamación en persona”.