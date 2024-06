VOX avisa que "lo peor está por llegar" por la falta de médicos de familia

El diputado nacional de VOX por la provincia de Huelva, Tomás Fernández, se ha referido a la “terrorífica” situación de falta de médicos de familia que padece España, un problema que no es nuevo porque, tal y como ha recordado, “llevamos hablando de crisis en la medicina de familia desde hace más de una década”.

A juicio de Fernández Ríos, las iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Sanidad para revertir esta situación han fracasado, tal y como evidencia un simple dato: En el MIR de 2024 se han dejado sin cubrir 459 plazas de médicos de familia, más del 20%.

“Está muy bien esforzarse y tomar medidas, pero esas medidas no funcionan. Son casi 500 plazas sin cubrir, el doble que el año pasado, que ya fue malo. Es más, me consta que muchos de los candidatos que han obtenido estas plazas han decidido perder un año y ver si el año que viene tienen más suerte y no se ven obligados a tener que cogerlas. Creo que estos son datos muy significativos del problemón que tenemos”, ha valorado el diputado nacional de VOX por Huelva.

Tomás Fernández ha advertido también de que “lo peor está por llegar”, ya que hoy día no hay médicos suficientes para cubrir las plazas necesarias pero en los próximos cinco años, además, se van a jubilar 50.000 profesionales. Y no existen previsiones de que vaya a haber suficientes candidatos “ni siquiera para cubrir la mitad de estas vacantes”.

Por ello, ha criticado que el PP proponga medidas en el Congreso contemplando a las regiones como actores claves en esta cuestión. “No, ustedes se equivocan, esto no va de regiones. Ustedes se sienten muy cómodos con los 17 sistemas sanitarios y las 17 legislaciones. No se plantean una revisión del sistema, que es donde está parte del problema”, ha reprochado.

Para VOX, tal y como ha recordado, este problema no se arregla aumentando solo el número de plazas, algo que ya se ha intentado en los últimos años obteniendo como resultados “la precariedad de los contrarios, remuneraciones inferiores, problemas de conciliación, poco prestigio profesional o consultas atestadas”. Por el contrario, ante los problemas estructurales de esta especialidad, ha apelado a que de verdad haya “una necesaria y profunda reflexión por parte de todos si lo que queremos es revertir y evitar el colapso que se está produciendo en el sistema nacional”.

Tomás Fernández ha recordado que la calidad de la atención primaria es esencial, sobre todo para detectar de forma temprana enfermedades, lo que previene complicaciones mayores y ahorra mucho dinero. “La atención primaria es fundamental para asegurar nuestro sistema óptimo de salud y porque es una de las especializadas insustituibles. Sin Atención Primaria difícilmente tendremos una sanidad adecuada. Pero nosotros apostamos por una sanidad única y centralizada. O se revaloriza la profesión o no se cubrirán las plazas”, ha concluido.