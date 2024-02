VOX lleva al Pleno el abandono de dos solares de Viaplana y del Cabezo de la Esperanza

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva preguntará este lunes al equipo de Gobierno en el Pleno si va a tomar alguna medida para solucionar la situación en la que se encuentran las dos parcelas situadas en la esquina de la calle Hinojos con la calle Alosno, en el barrio de Viaplana.

Según explica el portavoz de VOX en el Consistorio, Wenceslao Font, los vecinos de este barrio “nos han traslado en una reciente visita su malestar y preocupación por la situación de deterioro en la que se encuentran estas dos parcelas que, aun cercadas, están en un estado de abandono importante, toda vez que se han acabado convirtiendo en sendos basureros que durante los meses de invierno se cubren de vegetación alta, lo que las convierte además en el hábitat ideal para la proliferación de ratas, con las molestias y elpeligro para la salud de los vecinos que ello supone”.

Pero durante los meses de verano, cuando esa vegetación se seca y al no cortarse y retirare esta con regularidad, “al problema de la basura y de las ratas se le añade uno aun mayor, que es el peligro real de que en alguna de ellas se pueda declarar un incendio”, tal y como advierte el concejal. De las dos parcelas, la mayor de unos 400 m2, al parecer es de propiedad municipal, y los vecinos solicitan que mientras no se le dé otro uso, el Ayuntamiento la pueda habilitar como zona de aparcamiento, lo que además ayudaría a paliar de alguna manera el grave problema que en este aspecto sufre la zona.

En cuanto a la otra, de titularidad privada, el edil señala que el Ayuntamiento debería instar al propietario a tomar las medidas necesarias para mantenerla en todo momento limpia y desbrozada, lo que evitaría los graves riesgos para la zona que su estado actual conlleva. Y en caso de que la propiedad no actuara, debería ser el propio Consistorio el que lo haga de forma subsidiaria.

Junto a esta petición, el Grupo Municipal VOX también preguntará en el Pleno de este lunes al equipo de Gobierno “si va a realizar con urgencia el inicio del Estudio de viabilidad para la conexión del centro de la ciudad con la parte alta del Cabezo de la Esperanza”.

Tras las últimas lluvias acaecidas en la ciudad y que provocaron desprendimientos en el cabezo situado detrás de la Casa Colón, la viceportavoz municipal de VOX, María López, destaca que “afortunadamente no habido daños personales pero no podemos asegurar que en las próximas lluvias no pase algún accidente”.

Tal y como recuerda, una de las enmiendas que su grupo llevó al Pleno de presupuestos fue relativa al abandono de las escalinatas traseras de la Casa Colón y los problemas de seguridad, suciedad e inaccesibilidad que presentan.

“Los vecinos están cansados de la acumulación de basuras, la presencia de ratas, y el olor a excrementos, lo que hace que este ya de por si complicado tránsito por las escaleras para acortar camino sea además insalubre. Una escalinata con problemas de accesibilidad pese a ser muy demandada por personas mayores que acuden a distintos centros sanitarios y por jóvenes estudiantes”, explica la edil.

De ahí que en el Pleno del 19 de octubre de 2023 el Grupo Municipal VOX propusiera unir la parte alta del Cabezo de la Esperanza con el Centro de la ciudad mediante un ascensor, escaleras mecánicas o la solución técnica más viable, salvando el desnivel entre ambas zonas y conectando el casco histórico con barrios como Huerta Mena, Santa Gema, Las Palmeras o Guadalupe. Esta propuesta, que también es demandada por otros colectivos y organizaciones como Huelva Comercio, permitiría conectar a Isla Chica con el centro de la ciudad.