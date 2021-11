La Universidad de Huelva logra la mejor clasificación en las prácticas de laboratorio de la red europea 'Re-Open'

La red europea RE-OPEN (Remote Laboratories for Practical Experiments on Renewable Energies at EU Universities), cofinanciada por el Programa Erasmus +, y en la que está integrada la Universidad de Huelva, celebró con éxito su segunda reunión, que tuvo lugar por videoconferencia. Un encuentro con dos objetivos definidos: por un lado, analizar los resultados de casi 200 cuestionarios cumplimentados por estudiantes, profesores y personal de la industria de los cinco países miembros; y, por otro lado, acordar los estándares de comunicación que se van a emplear en la red de laboratorios remotos construida por las universidades europeas participantes.

Las instituciones de educación superior de la Unión Europea (UE) han tenido que hacer frente a la transformación digital y los desafíos derivados tras la irrupción de la pandemia del SARS-Cov-2 (Covid-19), provocando que un altísimo número de universidades hayan tenido que migrar repentinamente sus actividades docentes al formato on line, dejando de lado otras actividades que generalmente se realizan de forma presencial, como ha sucedido con las prácticas de laboratorio.

Estas prácticas resultan esenciales para las asignaturas de carreras STEM (Science, Technology, and Mathematics), otorgando a los estudiantes conocimientos que redundan en una mayor empleabilidad de los egresados y los que han finalizado los estudios de posgrado, y para adquirir habilidades técnicas y sociales fundamentales, destrezas experimentales –establecer un experimento, medir el rendimiento de equipos reales, procesar los datos adquiridos y obtener conocimientos técnicos de la actividad de laboratorio–.

Del análisis de los resultados de cuestionarios se desprende que la Universidad de Huelva es, entre las participantes (Universitá degli Studi Guglielmo Marconi de Italia, Fachhochschule Technikum Wien de Austria; Universidad Tecnológica de Munster de Irlanda; Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología de Noruega; y la UHU), la entidad que mejor puntuación alcanza (4.5/5) en relación con el grado de satisfacción de su estudiantado y profesorado respecto a la contribución positiva que tiene para la formación del futuro profesional, el desarrollo de prácticas de laboratorio en carreras de ingeniería.

El siguiente paso es la integración de una red estandarizada de laboratorios remotos basados en energías renovables. Durante esta segunda reunión transnacional, la Universidad de Huelva, mediante el Grupo de Investigación de Control y Robótica TEP-192, que coordina el profesor catedrático José Manuel Andújar, demostró la implementación del laboratorio remoto basado en una bancada de ultracondensadores.