La Universidad de Huelva presenta 'Opera minora selecta' de Antonio Ramírez de Verger

La Universidad de Huelva ha rendido un merecido homenaje al profesor emérito del Área de Filología Latina de la UHU y quien fuera primer rector electo de la Onubense Antonio Ramírez de Verger, en un acto en el que, además, se ha presentado su libro Opera minora selecta, que recopila su obra y trayectoria profesional y que ha sido editado por el Servicio de Publicaciones de la UHU.

Ramírez de Verger alcanza su jubilación tras más de 50 años de servicio como docente, investigador y gestor, por lo que la Onubense ha querido aprovechar la presentación de este libro para rendirle, además, un tributo en el que se ha analizado una parte de su obra y su carrera.

El Aula de Grados de la Facultad de Filología ha acogido la presentación de este libro que recoge más de 60 artículos y capítulos de libros publicados por el autor en diferentes revistas y editoriales españolas y extranjeras escogidos por el propio autor. Son más de 600 páginas dedicadas a la ecdótica y a la crítica textual, que pueden considerarse auténticas lecciones maestras de rigor filológico.

El libro, editado por el Servicio de Publicaciones de la UHU, cuenta además con las palabras introductorias de la rectora de la UHU, María Antonia Peña, y por una tabula gratulatoria, en la que han participado más de 200 compañeros de todo el mundo. “Pensé que era el momento de reflexionar sobre qué es ser universitario, algo que encarna a Antonio. Se es universitario cuando uno se mete en la pelea de la docencia, investigación y la gestión, ninguno de eso justifica por separado ser universitario. Antonio ha demostrado esas tres cualidades”, ha reflexionado durante la presentación la rectora.

Asimismo, ha subrayado sobre Ramírez de Verger que “uno se da cuenta en la primera frase de sus exposiciones que es una persona de una enorme cultura y de una gran profundidad humanista y para mí eso sigue siendo un valor”.

Sobre la obra del homenajeado, Peña ha detallado que “se trata de una obra contundente que ha tenido reconocimientos nacionales e internacionales y que ha puesto el nombre de Huelva allí donde de otra forma no se hablaría. Por ello, mi obligación es poner en valor todo lo que ha hecho Antonio teniendo, además, sobre sus espaldas la gestión de esta Universidad y eso no es un valor menor. Le tocó un reto difícil, ya que fue el primer rector electo de una universidad en nacimiento. Lo más importante de él es que supo que se llegaba al rectorado durante un tiempo para volver a su ser, a su actividad docente e investigadora, labor que realizaba con una responsabilidad social y del servicio a la propia sociedad y comunidad universitaria. No todo el mundo tiene esa vocación de servicio público que ha desprendido Antonio”.

El homenajeado ha confesado que “no son necesarios los homenajes porque me siento muy honrado de haber pertenecido a la mejor universidad de mundo. He pasado mucho tiempo en el extranjero, pero no recuerdo otro sitio en el que haya tanta amistad y respecto del alumnado, entre otras cosas como las dotaciones”.

El acto ha sido arropado por familiares, así como por compañeros de la facultad y compañeros del Área de Filología Latina de otras universidades andaluzas y españolas que han querido acompañar al profesor en este acto.

Asimismo, han estado presentes la vicerrectora de Proyección Social y Universitaria, Joaquina Castillo Algarra; Juan Antonio Estévez Sola, catedrático de Filología Latina UHU; Luis Rivero García, catedrático de Filología Latina UHU y Francisco Socas Gavilán, catedrático jubilado de Filología Latina de la US, todos ellos han analizado tanto la obra de Ramírez de Verger como sus años de servicio a la Universidad de Huelva.