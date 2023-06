La Unidad de Ictus de Huelva permanecerá abierta pese al déficit de neurólogos

La Unidad de Ictus de Huelva permanecerá abierta durante todo el verano. Es el mensaje de tranquilidad que lanza este viernes el hospital Juan Ramón Jiménez después del escrito difundido por dos especialistas del servicio de Neurología, que alertan del importante déficit de neurólogos en la provincia onubense. Esto redunda, según apuntan, en que la Unidad de Ictus de Huelva se mantenga abierta a duras penas y en que las listas de espera en Neurología para una primera valoración supere el año.

Desde el centro hospitalario reconocen el déficit de especialistas y recuerdan que es un problema endémico de toda la geografía andaluza. Explican que en la plantilla actual hay nueve neurólogos, encontrándose uno de ellos de baja temporal, toda vez que indican que hay dos profesionales exentos de hacer guardias por motivos personales. A ellos se unirá a partir del 1 de julio un neurólogo más que se incorpora a su plantilla con contrato interino vacante, "al igual que todos los contratos que ha ofertado el centro hasta el momento", explican.

El hospital Juan Ramón Jiménez indica que, ante la falta de neurólogos disponibles, desde el centro hospitalario persiste la colaboración con otros hospitales de Sevilla (Virgen del Rocío, Virgen Macarena y Valme) para contar con especialistas suficientes para que todos los días un profesional pueda hacer su guardia física. Una colaboración que, según el hospital, va a mantenerse durante los meses de verano, lo que "garantiza la asistencia". Conviene así recordar que la presencia de un neurólogo de guardia al día es clave para no despojar a Huelva de la acreditación de Unidad de Ictus.

La Unidad de Ictus no es únicamente un lugar de ingreso, sino que los cuidados que allí se dan demuestran una mejoría en estos pacientes, "más que ingresar en UCI o en planta convencional", explican los dos neurólogos que formularon el escrito, que advierten de que la cobertura no es la ideal, precisamente, por la carencia de medios humanos.

Que la Unidad de Ictus no corra peligro por las vacaciones de los especialistas no quiere decir que la situación en consulta no sea crítica. Tanto es así que, según ha podido saber este diario, en los últimos meses se han ido reduciendo considerablemente consultas monográficas para patologías específicas, véase el párkinson, el alzhéimer o la esclerosis múltiple. Por ejemplo,. Y, por tanto, pacientes con un riesgo muy alto y que necesitan hacerse controles de seguimiento, los reciben con retraso, lo que aumenta el riesgo de sufrir un nuevo ictus.

Las revisiones de consultas de general tienen más de 14 meses de espera, mientras que para una primera consulta hay que esperar un año. Esto impide, en palabras de los dos neurólogos, "el diagnóstico precoz de la patología neurológica provocando un drama en la población, que desgraciadamente ya es un clamor en la provincia, sabiendo que es imposible ser atendido en el plazo legalmente establecido, menos de 60 días, por el especialista. Esto está obligando a la población a dirigirse a la sanidad privada ante esta falta de respuesta por parte de la sanidad pública andaluza para atender su situación".

Además de ello, los neurólogos lamentan llevar más un año sin ecógrafo, así como no tener personal suficiente, "pues el propio neurólogo realiza funciones de auxiliar de enfermería y celador".

Para los especialistas la única solución pasa por atraer nuevos neurólogos y "para ello lo primero es admitir que actualmente el destino de Huelva no es atractivo y que además no hay un exceso de profesionales, lo que implica que para que alguien que no tenga pensado este destino se plantee cambiar es indispensable ofrecer una series de condiciones que lo posibiliten".

A este respecto, exigen la resolución de la operación, la cual esperan desde marzo, toda vez que indican que "es necesario que, además de resolverse cuanto antes, se incorporen especialistas de forma efectiva antes de que acabe junio". En caso de no cubrirse las plazas efectivas con este primer listado se deberían, a juicio de los propios neurólogos, "emplear los listados de reserva hasta cubrir las nueve plazas disponibles, algo que debería estar resuelto como muy tarde el 15 de julio".

La Consejería de Salud asegura que su apuesta por mejorar las condiciones laborales a través de la oferta de contratos de mayor duración o directamente interinidades, incrementar las retribuciones económicas, aumentar las plazas de formación EIR y estabilizar a los facultativos para fidelizarlos en la sanidad pública andaluza, va precisamente enfocada a cubrir las necesidades tanto en esta especialidad como en otras también deficitarias.

Del mismo modo, la Delegación de Salud y Consumo subraya que está implicada en la búsqueda de profesionales disponibles. La delegada se ha reunido personalmente con facultativos del servicio en activo para "trasladarles su apoyo e informarles de las soluciones posibles, que a la espera de nuevas contrataciones pasan por contar con la colaboración de profesionales procedentes de otros centros hospitalarios".