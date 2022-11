Última macrocolecta del año en Huelva para asegurar las reservas de sangre en Navidad

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva organiza mañana y pasado (días 30 de noviembre y 1 de diciembre) una nueva edición de su tradicional macrocolecta de sangre previa al puente de la Constitución e Inmaculada y al periodo navideño, que tiene como objetivo garantizar las reservas y asegurar el abastecimiento de los hospitales onubenses durante estas fechas, de manera que puedan realizarse los actos médicos y quirúrgicos que precisan de una transfusión sanguínea. Se trata de la cuarta y última de este año, tras las celebradas en marzo, junio y septiembre.

La macrocolecta se desarrollará durante dos días seguidos y en horario de tarde (de 16:00 a 21:00). El Centro de Transfusión programa cada año cuatro campañas de este tipo, una medida enfocada a lograr la obtención de las 80 donaciones que diariamente se necesitan para cubrir las peticiones de sangre generadas desde el sistema sanitario y facilitar el acceso a la donación de los ciudadanos.

Tal y como viene haciendo en todas estas citas desde la irrupción del Covid-19 a fin de prevenir posibles riesgos, el Centro de Transfusión mantiene medidas adicionales de protección para que los donantes interesados en acudir puedan realizar esta práctica solidaria con las máximas garantías de seguridad, disponiendo de espacios y circuitos diferenciados para la donación y el refrigerio posterior. También recuerda que la donación de sangre es una actividad sanitaria, por lo que es obligatorio el uso de la mascarilla independientemente de lugar donde se realicen las campañas de donación.

Desde esta institución sanitaria se recuerda que la donación es una práctica esencial e indispensable para que puedan seguir prestándose todas aquellas asistencias que requieren de una transfusión sanguínea. Y que, por lo tanto, es fundamental que los ciudadanos continúen donando con la finalidad de asegurar el suministro de componentes sanguíneos a los hospitales, sobre todo, en la época actual, en que como consecuencia del Covid-19 y de las medidas para evitar su propagación se han visto mermadas las donaciones.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo se suma a este llamamiento y anima a los onubenses a participar en esta gran colecta, que contará con un operativo formado por 16 puestos para la donación simultánea. Un total de 17 profesionales, entre médicos, enfermeras, celadores-conductores, técnico de laboratorio y técnico de promoción integra el equipo que atenderá a los donantes ambos días. Al igual que en anteriores ediciones, el operativo se llevará a cabo con la colaboración de voluntarios de Cruz Roja y de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Huelva.

La Junta espera que los ciudadanos onubenses respondan como siempre e insiste en que la donación de sangre es el único método para cubrir las necesidades transfusionales de los pacientes.

Además de esta campaña, los onubenses que quieran apoyar esta práctica solidaria pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que está ubicado en el recinto del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 21:00 y los sábados de 10:00 a 13:00, facilitando así también la donación el fin de semana. Existe una zona de aparcamiento gratuita reservada a los donantes frente a la entrada principal del centro, así como en el parking que hay en el acceso al hospital. Excepcionalmente, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, coincidiendo con la macrocolecta en la capital, el Centro de Transfusión permanecerá cerrado en horario de tarde para trasladar todos sus efectivos a la Casa Colón y dar una mejor atención a los donantes que acudan a esta cita.

A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía. La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) -www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud-, accediendo al apartado específico denominado ‘Donar sangre’ en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles ‘Dona Sangre Andalucía’ y ‘Salud Andalucía’, donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud. Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).

Desde el Centro de Transfusión se invita a la ciudadanía a reforzar la difusión de sus colectas mediante WhatsApp y las redes sociales. El constante apoyo de la población es fundamental para llegar a un mayor número de personas y sumar nuevos donantes a esta familia solidaria que den relevo a los más veteranos que ya no pueden.

Es importante recordar que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

El centro desea mostrar su más sincero agradecimiento a los donantes, profesionales, colaboradores y todas las personas en general e instituciones que hacen posible este gesto solidario.