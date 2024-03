La UHU, satisfecha por el "gran compromiso universitario con la igualdad durante todo el año"

Cada mes de marzo, la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad de la UHU, dependiente del Vicerrectorado de Coordinación y Agenda 2030, desarrolla una programación especial en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Lo hace con una variedad de actividades que incluyen la prevención, promoción, divulgación y sensibilización. El día central de esta programación es el propio día 8, cuando se procede a la lectura del manifiesto institucional en el Jardín de las Ausentes.

Cinta Martos, directora de la Unidad de Igualdad y Atención a la Diversidad, afirma que se trata de una campaña “que cada año tiene una programación más intensa, más variada y con una gran participación de la comunidad universitaria y, cada vez más, también de la sociedad en general.

En este sentido, explica Cinta que “ha sido una campaña muy rica en acciones de todo tipo: desde jornadas que tenían que ver con prevención, talleres formativos o campañas de sensibilización y se han abarcado temáticas muy diferentes”. Este año, por ejemplo, ha habido una jornada de mujer y montaña en la que se dio cita mucho público que está vinculado al alpinismo y se destacó el papel de la mujer en ese deporte. También se ha desarrollado un seminario sobre la mujer y la niña en la educación de antes. Y algo que se ha alcanzado este año y que antes no se había planteado ha sido “que no solo vengan asociaciones a las actividades, es decir, no solo vincular nuestra campaña del 8M con el asociacionismo, sino que se ha orientado a la sociedad en general”.

Se ha contado, asimismo, con TerritoriAs, que es una asociación de mujeres arquitectas que han trabajado con mapas corporales la violencia de género. Igualmente se ha desarrollado un seminario junto con el Aula de la Experiencia y con el Museo Pedagógico de la UHU.

“Pero no ha sido una campaña que solo lanza la Unidad de Igualdad con actividades que salen de la propia unidad, sino que hemos sumado diferentes servicios y eso es un reto que también teníamos, la implicación de otros servicios de esta comunidad universitaria en la campaña del ocho de marzo”, ha comentado Cinta Martos. Porque la Universidad no solo trabaja el 8 de Marzo por la igualdad, “es algo que se hace durante todo el curso, porque aunque tenemos la campaña del 25N y ahora la del 8M, trabajamos por la igualdad todo el curso académico. Desde el Covid había bajado mucho la participación de la comunidad universitaria en las diferentes actividades y este año ha aumentado mucho la participación. Y no sólo la participación del alumnado, sino también del personal de administración y servicios y del profesorado”, subraya la directora de la Unidad de Igualdad.

Además, “nuestras actividades también están saliendo fuera del campus y hay que destacar que hemos tenido la participación, sobre todo, de alumnado Erasmus y eso significa que vamos avanzando, que ya el tema de la igualdad es algo global, de todas culturas y todas estamos sumando”, concluye Cinta.

En este mes de marzo finaliza la campaña desarrollada en redes sociales para dar visibilidad a mujeres referentes en distintos ámbitos como la música; mujeres que generan contenido en redes sociales en temas de igualdad y también mujeres en el deporte, en la ciencia y en ámbitos que no son normalmente de mujeres.