UGT-FICA pide a CCOO que se sume al acuerdo del calendario laboral de la construcción de Huelva

La Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva (AECO), y el sindicato UGT-FICA alcanzaron hace unos días un acuerdo sobre el calendario laboral del sector en la provincia. Un calendario que no firmaron otros sindicatos, cosa que "respetamos", señaló UGT-FICA aunque "no podemos permitir que se justifique dicha postura, criticando nuestra firma con opiniones que no se ajustan a la realidad".

En este sentido, "no compartimos las afirmaciones de que, con el nuevo calendario acordado entre UGT y AECO suponga un retroceso para los trabajadores, con perdida de derechos y mucho menos, atente contra la salud de los trabajadores. Sencillamente porque es incierto, ya que, en el acuerdo de calendario se mantiene el número de horas de la jornada intensiva, aunque reorganizándola en las fechas de más altas temperaturas, para tratar de evitar en una mayor proporción, a los trabajadores el riesgo más serio que pueden sufrir, como es el del golpe de calor".

Para ello, se han trasvasado cuatro días de junio, a los días de más calor en agosto, reduciendo el tiempo de exposición a las altas temperaturas, con una jornada intensiva de 6 horas y no de siete, según explicó el sindicato. Tras analizar la evolución histórica de las temperaturas de los meses de junio, julio y agosto, "este calendario horario atenta contra la salud y la prevención de riesgos a los trabajadores, todo lo contrario, beneficia más que perjudica".

Además, UGT-FICA añadió que "tampoco es cierto que las empresas con obra pública puedan descolgarse de la jornada intensiva, todo lo contrario, podrán hacerlo, siempre que esté dentro de lo que establece el convenio y negociándolo con los representantes sindicales, y buscando otras alternativas que les permitan cumplir con los plazos de entrega a las diferentes administraciones, y evitar el perjuicio a los ciudadanos, cómo, por ejemplo, con los colegios, para que no perjudiquen el inicio de curso. Y todo ello, sin pérdida de días de jornada intensiva, ya que, lógicamente, se negociará su disfrute en otro periodo".

Por último, "debemos de saber todos, que la posibilidad que denuncian, de descolgarse de éste y otros temas que contempla el convenio, alegándose causa justa lo pueden hacer todas las empresas del sector, porque está previsto y acordado en el propio convenio, con la firma de CCOO, por lo que no entendemos este juego del calamar y salida de pata de banco con la que ahora nos salen los compañeros de CCOO. Por tanto, hacemos una llamada a CCOO para que se sume al acuerdo del calendario laboral firmado entre la patronal AECO y UGT-FICA, por ser la opción más razonable y justa para las dos partes".