Los vecinos de El Torrejón relatan el miedo vivido tras la detención del hombre que amenazaba con explotar varias bombonas

"Si me dejaran entrar yo sabría lo que le pasa. No es un mal hombre", explica José Luis, vecino de escalera del hombre que este jueves se atrincheró durante más de seis horas en una vivienda de El Torrejón bajo la amenaza de hacer explotar varias bombonas de butano que aseguraba tener en su poder.

"No sabemos qué le ha podido pasar pero es un poco raro todo", explica Inés, otra vecina del edificio. "Se que tiene problemas con otras familias del barrio, así que cuando he escuchado los tiros esta mañana sabía que venían de ahí". La jóven ha tenido que salir con lo puesto, "solo he podido coger esta sudadera y a mi perro, he dejado al canario y a mi hermana allí", advierte.

La jóven explicó a Huelva Informacióna que, a pesar de que la Policía Nacional les pidió que no salieran, ella tenía mucho miedo y decidió ponerse a salvo tras el cordón policial. "Nos dijeron que estabamos seguros en la habitación, que allí no llegaría la explosión en caso de haberla, pero yo tenía mucho miedo y gracias a una agente de la Policía Local pude salir".

Como ella, decenas de vecinos fueron finalmente desalojados en previsión de que el hombre cumpliera finalmente su amenaza. Los inquilinos se agolparon junto a otros muchos curiosos a la espera de ver cómo se desarrollaba la intervención policial. Muchos de ellos insistían en que el hombre "era conflictivo" y que "ya había hecho cosas así" en el pasado. Uno de ellos aseguraba que están acostumbrados a verlo involucrado "en movidas y jaleos", especialmente con otra familia que vive en la parte de detrás del edificio en el que vive, situado en el número 16 de la calle Geranio.

Efectivamente, el autor del atrincheramiento tiene antecedentes penales y un amplio expediente relacionado con el desorden público y otros altercados. Por ahora, la Policía desconoce cuáles son las motivaciones que lo han llevado a realizar tales amenazas por las que fue detenido a las puertas de su domicilio pasadas las 14:30 de este jueves. Se espera que en las próximas horas pase a disposición judicial donde prestará declaración y se conocerán más detalles sobre lo sucedido.