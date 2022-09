Sustituyen el muro de la calle Aragón por un murete con valla metálica

El muro de la calle Aragón, que delimita una propiedad privada en las laderas del cabezo de San Pedro, se ha sustituido por un murete con valla metálica incorporada en la parte superior del mismo que deja ver las laderas de una de las elevaciones naturales del terreno características de la capital onubense. La actuación, según apuntan desde el Ayuntamiento de Huelva, la ha llevado a cabo la propiedad, que también ha desbrozado parte del espacio, limpiado de maleza la zona.

El mal estado en el que se encontraba el muro hacía impracticable una de las aceras de la céntrica calle Aragón. Éste tenía grietas que lo recorrían en parte tanto vertical como horizontalmente, a lo que se unía la abundante maleza y vegetación existente al otro lado, que crecía sin control, entre ella un cactus de gran porte que ejercía presión sobre el muro e incluso lo sobrepasaba.

En su día se colocó una valla metálica en la estrecha acera, acotando un pequeño tramo del muro de la calle Aragón, concretamente desde el número 10 hasta la calle Jacobo del Barco, así como señales verticales en distintos puntos de la calle de prohibido el paso a peatones por el acerado, señales que permanecen.

La situación precaria del muro fue abordada en varias ocasiones en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva. El Grupo Municipal de Ciudadanos llevó mociones al respecto hasta en tres sesiones plenarias en esta legislatura. En la anterior, presentó una Izquierda Unida y a una pregunta que el Grupo Municipal de Vox formuló en el Pleno de marzo de 2021 en relación a si desde el Ayuntamiento se iba a realizar alguna actuación de emergencia ante el mal estado del muro de la calle Aragón y la inacción de la propiedad, el teniente alcalde y responsable del área de Urbanismo, Manuel Gómez, comentó que se había iniciado expediente de orden de ejecución para que el propietario “intervenga sobre el muro para su seguridad y consistencia”.

Gómez indicó entonces que, en el caso de que la propiedad no reparara el muro, se le impondría una multa y se actuaría de forma subsidiaria para solventar el problema. Vecinos de la zona habían manifestado su preocupación ante la posibilidad de desprendimientos que pudieran suponer un daño tanto para transeúntes y vehículos allí estacionados. También había quejas vecinales de la suciedad en esta parte de la calle.

Tras la intervención realizada por la propiedad, demolición del antiguo muro y construcción del nuevo cerramiento, para cumplir con la orden de ejecución, desde el Consistorio aseguran que "no hay peligro de desprendimiento".

No obstante, aún hay un tramo de las laderas del cabezo, la más próxima a la Avenida Buenos Aires, donde se mantiene un muro alto, en el que se pueden apreciar grietas, una de ellas de gran grosor, en la zona cubierta por un grafiti, que lo recorre de arriba a abajo y lo desplaza en parte, con pérdida además de base. Colindan con este muro una sucesión de restos de fachadas tapiadas de antiguas viviendas unifamiliares.

Desde la Administración Local apuntan que este otro muro pertenece a otra propiedad y no se incluye en la orden de ejecución, a lo que añaden que "no tiene ningún tipo de problema estructural y no hay que intervenir en él".