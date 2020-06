Suspendido el decreto de garantías tras bajar un 23% las operaciones

El SAS ha optado por suspender “provisionalmente hasta el momento en que se normalice la actual situación epidemiológica ocasionada por el Covid-19, las garantías de plazo de respuesta” recogidas en sendos decretos que hacían referencia a las tres columnas de la actividad especializada: cirugía, consultas y pruebas diagnósticas. El anuncio de la Junta de Andalucía se publica una vez que se conocen los resultados de lo realizado en los hospitales andaluces durante el estado de alarma que han sido seriamente afectados por el tratamiento de la pandemia. Como ejemplo, puede citarse que la actividad quirúrgica en el Juan Ramón Jiménez descendió un 23% en el primer trimestre de este año.

Así lo indica la Consejería de Salud y Familias en el BOJA, en una resolución en la que incluye no solo los criterios que quedan establecidos en la nueva normalidad no solo para la asistencia sanitaria, sino para el resto de actividades de carácter público. Aunque algunas asociaciones de pacientes estiman que las listas de espera se han podido duplicar como consecuencia de la pandemia del coronavirus, lo cierto es que no hay datos oficiales que así lo corroboren al menos hasta el momento. Lo que sí es correcto es que la evolución de las listas de espera en la provincia llevaba un ritmo bastante negativo hasta hace ahora justo un año que es el momento en que terminan las estadísticas oficiales.

En lo que respecta a las intervenciones quirúrgicas, en junio de 2019 había 5.226 personas en lista de espera mientras que en consultas de especialistas o consultas externas, la cifra alcanzaba los 24.460. Todos estos números hacen referencia exclusivamente al Hospital Juan Ramón Jiménez que aglutina cerca de la mitad de la actividad asistencial hospitalaria de la provincia.Yendo un poco más atrás, a junio de 2018, el número de personas que estaban a la espera de una operación, era de 4.716 mientras que para consultas externas, la cifra ascendía a 25.381. Ello habla de una cierta mejora en este último ámbito mientras que hay un deterioro en el de las intervenciones quirúrgicas aun teniendo en cuenta que las que estaban fuera de plazo experimentaron una mejora, como consecuencia de la activación del plan de choque que se puso en marcha de cara a aquellas personas que se encontraban fuera de plazo de respuesta asistencial.

La resolución de la Junta de Andalucía indica asimismo, que se va a “acelerar la implantación de la telemedicina para las distintas especialidades que puedan soportar esta práctica, de cara a disminuir la alta frecuentación” y por otro lado, “potenciar la actividad de cirugía ambulatoria con la finalidad de liberar posibles incrementos de demanda en las plantas de hospitalización”. El BOJA extraordinario publicado para informar sobre Medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (Covid-19), una vez superado el estado de alarma, sigue dando prioridad a que los centros hospitalarios, los de Atención Primaria también, tengan el menor trasiego posible de usuarios. De ahí el uso prorrogado de las teleconsultas que se han venido desarrollando durante todas las semanas incluidas durante el estado de alarma.

Respecto a la cirugía ambulatoria, es un hecho que durante el estado de alarma, ha habido un más que notable descenso. Las estadísticas oficiales del hospital, que tan solo incluyen el primer mes de la pandemia, ya hablan de que el mayor descenso se ha producido en la cirugía menor, con un 31%, seguida por las intervenciones programadas que han caído en un 27,7%, y las de cirugía mayor ambulatoria (CMA) con un 24,18%, si bien estas últimas son más numerosas que las de carácter programado. El capítulo de las operaciones urgentes supone una bajada del 5%, habiéndose realizado 206 en esos tres meses.Todo ello da como resultado que la tasa de suspensión quirúrgica haya sido del 102% respecto al primer trimestre de 2019. Las directrices marcadas desde la Consejeria de Salud pintan un panorama en el que el sistema sanitario se ve poco modificado en relación a lo que ha sido su perfil durante el estado de alarma, lo que es lógico dado el peligro potencial que que surjan rebrotes.