Septiembre bate el récord de bodas en Huelva

Hace años que septiembre se presenta como el mes preferido por los onubenses para darse el sí quiero. Desde 2017, el 16,67% de los enlaces matrimoniales en Huelva se celebraron en este mes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, un total de 245 bodas tuvieron lugar en septiembre de 2021, frente a las 184 de agosto de ese mismo año. Sin embargo, la acumulación de bodas pospuestas debido a la pandemia y la eliminación de las restricciones sanitarias ha propiciado que el noveno mes de este 2022 bata todos los récords.

Así lo confirman en diferentes establecimientos dedicados a este sector en la provincia, donde no dan abasto estos días. En el salón de celebraciones El Bosque, dirigido por Juan Rivera, no tienen ni un sábado libre en temporada alta -de mayo a octubre- hasta 2024. “Normalmente echo más gente para atrás que las que puedo reservar”, indica, pues “todo el mundo quiere los sábados, aunque abrimos todo el año”.

Respecto a este año, “se ha acumulado todo, tenemos bodas todos los fines de semana desde mayo hasta octubre”, sin embargo, este mes de septiembre “hay bodas incluso los domingos, estamos a tope”, señala. El salón ha tenido que subir los precios unos 3 euros por comensal debido a la inflación. Su rango oscila entre los 65 euros por persona hasta unos 90 el menú más caro.

Encontrar sitio para casarse en Huelva es una de las principales dificultades a las que se enfrenta la pareja a la hora de organizar la boda, tal y como explica Cinta Peguero, wedding planner que lleva seis años en el sector bajo su marca Mi boda de cuento. Además, “aquí no hay sitios con plan B para días de lluvia en verano” y la tendencia -incrementada a raíz de la pandemia- de casarse al aire libre es cada vez mayor.

De hecho, “hay parejas creyentes que eligen una celebración civil simplemente por el tipo de ceremonia que quieren”. Un motivo relacionado con que solo un 24% de los enlaces que hubo en la provincia en 2021 se formalizaran a través de una organización religiosa. En su caso, el 90% de las bodas que organiza Cinta son por lo civil.

Sobre este mes de septiembre, la profesional asegura que “es el que más bodas ha habido en los últimos años”. De hecho, la temporada se va a alargar hasta noviembre, mientras “casi siempre se cierra a mediados de octubre”. Y “el 2023 viene también cargado”, advierte Cinta, pero, de momento, “nada como este año”, donde se han acumulado las de 2020, 2021 y 2022 y ha habido los viernes, sábados y domingos.

Así, “estamos recuperándonos, todo vuelve a la normalidad”, sostiene. Aunque no ocurre lo mismo con los precios. En Huelva, una boda con “paquete básico” tiene a día de hoy un coste mínimo de unos 20.000 euros. Esto para una media de unos 120 invitados y sin incluir la luna de miel ni los trajes de la pareja. “De ahí en adelante, lo que los novios se quieran gastar”, puntualiza Cinta, cuya contratación como wedding -trabaja como autónoma y ha intentado mantener los precios- tiene un precio de unos 2.200 euros. “Nuestro trabajo es una garantía y una inversión” para los comprometidos, ellos “nos piden ideas y nosotras funcionamos casi como asistentas personales durante ese periodo”, que puede extenderse desde unos meses hasta un par de años, según las necesidades de la pareja.

Actualmente, las bodas “son más íntimas”, asegura Cinta, no obstante, “se han convertido en festivales”. Djs, grupos musicales, disfraces, iluminación, puestos de comida y un largo etcétera encaren el precio de los enlaces matrimoniales de aquellas parejas que optan por contratar los numerosos servicios que hoy en día se ofrecen en este mercado. “Se está llevando muchísimo colaborar con asociaciones con un donativo como regalo”, concreta, pues, al final lo que se busca es “tocar el corazón”.

En ese objetivo también colabora en cierto modo la decoración, donde las flores tienen un importante papel. En la floristería de Antonio Rivera explican que las bodas han evolucionado a “eventos muy diversos”. Además, su sector se ha visto beneficiado con el auge de las celebraciones civiles, en las que “se suele incluir más decoración porque se pasa más tiempo en un mismo espacio”.

Septiembre ha sido “el mes con más bodas con diferencia”, apunta el florista, que declara que tras la pandemia “el sector está muy al alza”. “He tenido bodas hasta con cuatro aplazamientos”, ahora, “ha vuelto todo a la normalidad y subiendo”, concreta Antonio.

Sin embargo, las olas de calor y la inflación han mermado la calidad del mercado, especialmente la del producto nacional, donde ahora mismo “hay poca variedad”. Durante la pandemia, “muchos agricultores se arruinaron y otros decidieron dedicarse solo al agroalimentario”. Además, las altas temperaturas de este verano tampoco han favorecido a los cultivos. Ahora, con la subida de la demanda de flores, la oferta ha resultado insuficiente y los precios se han incrementado. Antonio, que trae flores desde Holanda, Colombia, Ecuador, Tailandia, Kenia o Israel a su establecimiento, ha intentado mantener “más o menos” los precios, a pesar de la subida del transporte. El presupuesto medio que las novias suelen gastarse por un ramo en su local ronda los 150-200 euros.

La cifra es bastante mayor cuando se habla de la vestimenta de los protagonistas. En el caso de las novias, su traje puede costar desde unos 1.500 hasta los 6.000 euros en la tienda Pronovias de la capital, donde su empleada indica que la media que suelen gastarse las onubenses está entre los 2.000 y los 2.200 euros. Además, los precios aquí han subido este año unos 80-110 euros por modelo.

A pesar de todo, “este año estamos a tope”, añade la dependienta, “si entras en el taller la modista está que no para”. “Tras dos años muy difíciles, se está recuperando el sector, ya era hora”, reclama. “Y 2023 se presenta igual”, adelanta. De momento, en septiembre el local ha tenido que abrir incluso el festivo de La Cinta, ya que durante la última quincena “coinciden todas las bodas”.

Esta confluencia de fechas también la han notado en la oficina de Halcón Viajes situada a escasos metros de la tienda de trajes. “Este verano ha sido increíble” y, en concreto, “lo de este fin de semana no tiene nombre”, indica su empleada Verónica. “No ha habido precios baratos, ni ofertas de última hora, pero porque no ha hecho falta”, señala. La venta de lunas de miel “ha recuperado los números de antes de la pandemia, el sector está en auge”. “Están los Disney más caros que nunca pero la gente se va porque no quiere penas”, bromea la trabajadora.

Respecto a los viajes de novios, Verónica detalla que los destinos más de moda este año han sido Costa Rica y Egipto, además de los ya tradicionales como el Caribe, Nueva York o los cruceros. Asia se ha elegido “algo menos debido a las restricciones por el Covid”. En cuanto a los precios, “si antes una pareja se iba a Tailandia por unos 4.000 euros, ahora es por 4.800 mínimo”. Precisamente, el presupuesto medio que se dejan los onubenses en este viaje es de unos 4.000-5.000 euros, según Verónica.

En cualquier caso, el encarecimiento de los combustibles ha aumentado el coste de la mayoría de los destinos, salvo de aquellos con vuelos chárter, donde la compañía compra el avión al completo porque tiene “prácticamente garantizado que se va a llenar”, como puede ocurrir con Egipto.

Así, a pesar del encarecimiento de los costes y de las dificultades durante la pandemia, septiembre de 2022 pasará a los registros como uno de los meses con mayor número de enlaces matrimoniales en la provincia. Y, de momento, 2023 parece que también viene cargado.