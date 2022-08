Septiembre es el mes preferido por los onubenses para celebrar su boda

El mes del año preferido por las parejas onubenses para celebrar una boda es septiembre, ya que el 16,67% de los nuevos enlaces en la provincia de Huelva viene celebrándose en este mes. El dato ha sido publicado en el blog de la página de citas SugarDaters, que ha analizado los datos de formalizaciones de matrimonios durante los años 2017, 2018, 2019 y 2021 según recoge el Instituto Nacional de Estadística.

Otros meses que, por orden de preferencia, son habitualmente elegidos por esposos y esposas para esta cita en la provincia son junio (12,67%) y julio (12,43%). Sin embargo, el mes menos elegido para celebrar la unión matrimonial es enero, con un 3,15% del total anual de bodas.

76% de matrimonios por lo civil

En 2021, el 76% de nuevos enlaces se realizaron por lo civil en la provincia de Huelva. El 24% se formalizaron a través de una organización religiosa.

Otros datos interesantes publicados en el citado blog reflejan que el 24% de las nuevas uniones matrimoniales se inscribió en la capital y que, en torno al 12%, tenía como uno de los esposos a un extranjero.

En cuanto a los matrimonios homosexuales, el citado análisis concluye que los matrimonios entre hombres en la provincia de Huelva tienen lugar con más frecuencia en septiembre (el 16,67% de enlaces de todo el año), así como que los matrimonios entre mujeres se formalizan más en julio (15,00%).

Septiembre, el mes más elegido por los españoles para casarse

El promedio nacional indica que septiembre es el mes en el que se celebran más matrimonios en España, con el 14,57% de bodas de todo el año. Le siguen junio (13,57%) y julio (12,55%). El mes menos elegido para celebrar un nuevo enlace nupcial es enero, con el 3,40% de bodas de todo el año. Este dato contradice la creencia popular de que la mayoría de los nuevos enlaces se producen en mayo.

Otro dato curioso refleja que los nuevos matrimonios de parejas hasta 44 años son los que más tendencia tienen a casarse en septiembre (14%), mientras que en la franja de edad entre 45 y 59 el porcentaje más alto es en julio (12%). Por último, a partir de los 60 años, el mes con más nuevos enlaces es octubre (11%).

El 83% de los matrimonios celebrados en España en 2021 fue por lo civil y el 17% restante se llevó a cabo a través de una organización religiosa. Además, el 28% del total de enlaces se registró en una capital provincial o autonómica.

Alexandra Olariu, directora de marketing de SugarDaters, ha explicado que "la fecha de celebración de una boda es una de las cuestiones más importantes durante su organización. Muchas parejas quieren casarse en una fecha concreta porque resulta ser su número favorito o porque la abuela se casó ese mismo día hace 60 años. Sin embargo, aunque algo así puede ser efectivamente bonito y especial, es importante pensar que la fecha debe responder a otros factores como la disponibilidad de los invitados, que el clima sea adecuado, que no sea una fecha posterior a un periodo de mucho gasto y otros. No es por tanto extraño que entre los meses más habituales para celebrar una boda aparezcan junio, julio o septiembre, ya que muchas parejas aprovechan para enlazar las vacaciones con la luna de miel o permiso por matrimonio, los invitados también tienen más disponibilidad, el clima suele ser más agradable y no es una época justamente posterior a una celebración como la Navidad, con todo lo que conlleva la cuesta de enero".