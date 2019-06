Los mejores de Selectividad eligen Aeronáutica, Física y Medicina

Las Humanidades y las Ciencias Sociales no parecen motivar mucho interés entre los alumnos que han sacado mejores notas en las pruebas de acceso a la universidad (PEvAU) que se han celebrado este mes. Las cuatro mejores calificaciones obtenidas en los exámenes celebrados en Huelva corresponden a jóvenes que tienen interés por la Ingeniería Aeronáutica, la Física y la Medicina.

Javier Ortega se ha decidido por la Física. Sacó un 9,875 si bien se presentó a varias materias voluntarias para conseguir la nota de corte necesaria para ese grado. Tiene 13,45 lo que le asegura una plaza aunque aún tiene dudas sobre qué lugar elegir. Sus preferencias son Sevilla, Granada y Madrid “aunque cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes”. Reconoce que para tener una buena nota en Selectividad “hay que estudiar mucho” aunque al final, no fue tan difícil como esperaba. Incluso “me he encontrado con exámenes peores durante el curso”. Javier ha sido alumno del Alto Conquero y aunque cree que Física tiene bastantes salidas profesionales, eso es algo que no le preocupa ahora demasiado.

Carlos Alonso reconoce también que, frente a los exámenes de Selectividad, “hay que tenerlo todo muy bien preparado aunque en el último año de Bachillerato nos van enfocando hacia las pruebas”. De todos modos, “no me resultó difícil aunque también hubo un cierto ingrediente de suerte ya que me cayó justo lo que tenía muy bien preparado”. Este estudiante del Alonso Sánchez sacó la mejor nota de acceso, teniendo en cuenta además la nota media del expediente: 9,925. Como también se presentó a materias voluntarias su calificación final es de 13,849 lo que le abre las puertas para su aspiración:Ingeniería Aeronáutica teniendo la duda aún si optar por Sevilla o Madrid.

María Ricau ha sido alumna del Colegio Tierra Llana. Obtuvo 9,750 teniendo también en cuenta la nota media del expediente. Optó por tres materias específicas de Tecnología y Ciencias de la Salud para subir nota. Al final ha conseguido 13,82. Con ello tiene las puertas abiertas para su aspiración: estudiar Medicina algo que tiene muy claro y que estudiará en la Universidad de Valencia que tiene una nota de corte para este grado, de 13,058.

Amelia Fernández obtuvo 9,875 lo que le sitúa como la mejor nota –junto a Javier Ortega– sin contar la nota media del expediente. Confiaba en conseguir una buena nota aunque “no tan alta”. Su punto débil iba a ser a priori, Lengua Castellana pero “salí muy contenta del examen”. Su calificación final es de 13,37 y también ha optado por Ingeniería Aeroespacial que va a estudiar en la Politécnica de Madrid. Afirma que es una titulación con muy buenas salidas laborales “sobre todo en el extranjero aunque a mí no me importaría irme fuera”.

Las Pruebas de Acceso a la Universidad han sido aprobadas en Huelva por el 90,7% de los estudiantes y suspendidas por el 9,3%, según se establece en los resultados provisionales de los exámenes. Las cifras indican que el número total de aprobados ha sido de 1.761, y el de suspensos de 161. Los números son similares a los registrados en la edición de junio de 2018 de estas mismas pruebas.

En aquel entonces, el índice de aprobados fue del 92,06% y el número de exámenes suspendidos, 121. El nivel de los estudiantes presentados ha sido también muy similar en ambas ocasiones. Curiosamente, para la PEvAu de este mes, estaba convocada una misma cifra de alumnos que en 2018 y que marcaba un récord en la Universidad de Huelva: 2.196. Finalmente, este año se han sometido a las pruebas 1.922 estudiantes, mientras que el año pasado fueron 20 más.Los estudiantes que lo deseen pueden solicitar la revisión de sus exámenes los días 24 y 25. Los resultados definitivos se publicarán el 2 de julio. A continuación, los días 2, 3 y 4 de julio, los estudiantes podrán solicitar el visionado de los exámenes, que tendrá lugar entre el 2 y el 15 de julio.