Inquietantes sectas satánicas y destructivas en Huelva

Hermanas del Halo de Belcebú : Vudú, misas negras, homosexualidad, orgías, zoofilia, uso de cadáveres en sus rituales, sortilegios, profanación de tumbas, etc. Se cree grupo dormido, aunque están intentando resurgir, usando Internet, presencia en Huelva

Toro-Vaca : Aunque de nombre un poco desconcertante, es un grupo peligroso por sus actos, además de estar ligado a actuaciones de tipo delictivo. Su grupo en Huelva estuvo ligado al escándalo de una muerte ritual de una mujer, profesora de instituto, a finales de los 80. Aunque no se pudo demostrar esa vinculación en el juicio si fueron condenados sus autores, que en ningún momento, reconocieron ser adeptos del grupo satánico nombrado.

Adoradores de Exú: Secta, que se cree arraigada en Sevilla y Huelva, aunque su nombre parece ser que no es ese (si es cierto que la palabra Exú aparece en el mismo), y amparado en una teórica asociación. De orígenes cubanos, atrae a todas aquellas personas conocedoras de la santería y, a pesar de que esta no cree ni profesa los sacrificios rituales para su propósito, no debemos olvidar que estos son muy utilizados en varias ramas de la santería, entre ellas, esta que citamos.